Coraz więcej zadłużonych firm w Polsce. Miliardowe zaległości przedsiębiorców

Zadłużenie firm rośnie

Zgodnie z raportem BIG Infomonitor, zadłużonych firm jest obecnie 331,2 tys. (12,3 proc. więcej rok do roku), co oznacza, że 5 proc. biznesów z różnych sektorów rynku jest już wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor lub nie spłaca kredytów.

W informacji podkreślono, że kwota zaległości firm opóźnionych powyżej 30 dni i na co najmniej 500 zł, na koniec grudnia ubiegłego roku przekroczyła 43,8 mld zł. "Jednak w ciągu całego 2024 roku łączne zaległości firm z różnych sektorów i branż rosły nieco wolniej niż jeszcze rok wcześniej. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku przybyło o 1,95 mld zł (4,7 proc.) zaległych długów firm, podczas gdy jeszcze w całym 2023 roku wzrost ten wynosił 2,4 mld zł (6 proc.)" - dodano.

Najbardziej zadłużonym sektorem, jak poinformowano, jest handel, który ma blisko 9 mld zł zaległości. Na kolejnych pozycjach znalazł się przemysł (6,9 mld zł) oraz budownictwo i TSL – kolejno ponad 5,6 mld zł i 3,3 mld zł. Zaległości powyżej 2 mld zł odnotowano również w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w obsłudze rynku nieruchomości i sektorze HoReCa.

Spadki odnotowano z kolei w budownictwie, gdzie długi sektora zmniejszyły się rdr o 421 mln zł oraz w przemyśle, gdzie doszło do spadku zaległego zadłużenia w ciągu poprzedniego roku o blisko 391 mln zł. Sytuacja poprawiła się również w sektorze górnictwa i wydobycia – (o 60,5 mln zł mniej) i w rolnictwie (4,6 mln zł).

W budownictwie w ciągu całego poprzedniego roku przybyło 2 tys. 269 nierzetelnych podmiotów - obecnie jest ich blisko 53 tys. "Plasuje to ten sektor na drugim miejscu, zaraz za sektorem handlu, gdzie dłużników jest 74,7 tys." - dodano.

