Większość Polaków chce przywrócenia handlu w niedzielę

Niedziele handlowe w Polsce

Co z niedzielami handlowymi w Polsce? Okazuje się, że przeciwników tego rozwiązania systematycznie przybywa. Jak podaje "Rzeczpospolita" " z najnowszego badania UCE Research i Grupy Offerista, wynika, że obecnie zakaz handlu w niedzielę nie podoba się 52,5 proc. ankietowanych, a 38,9 proc. je popiera. "Sprawa zakazu handlu w niedziele, pomimo że ten temat funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od ponad sześciu lat, wciąż rozgrzewa Polaków. I to wyraźnie widać po tej edycji badania. Do tego tuż przed wyborami parlamentarni obecna koalicja rządząca zapowiadała, że zlikwiduje zakaz, co dodatkowo podniosło atmosferę w sprawie" – powiedział Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista.

Dziennik podkreśla, że projekt dotyczący zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę złożyła już do Sejmu Polska 2050. Przewiduje on, że handel będzie możliwy w dwie niedzielę w miesiącu. Obecnie sklepy mogą być otwarte siedem niedziel w roku. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i utknął w sejmowych komisjach. Pomysłodawca rozwiązania, czyli Ryszard Petru, zapowiada konsultacje społeczne w tej sprawie i to jeszcze w tym miesiącu.

Niedziele handlowe 2024 i 2025

A póki co wiadomo, że w 2024 roku jeszcze tylko dwie niedziele handlowe przed nami. Zakupy będzie można zrobić w niedzielę przypadającą 15 grudnia oraz 22 grudnia. Zatem do tego czasu trzeba jeszcze trochę poczekać. A jak kalendarz niedziel handlowych wygląda na 2025 rok? W 2025 roku handel będzie dozwolony łącznie w 7 spośród 52 niedziel:

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

14 grudnia

21 grudnia

