Wielka zmiana dla seniorów. Dwie waloryzacje emerytur w roku

Warto przypomnieć, że obowiązujące przepisy dotyczące waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych nakładają obecnie jedną waloryzację w roku, która ma miejsce 1 marca. Proces waloryzacji polega na dostosowaniu wysokości świadczeń do wskaźnika waloryzacji, który jest obliczany na podstawie inflacji emeryckiej, czyli średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, oraz 20-procentowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego waloryzację. Im wyższa inflacja, tym większa waloryzacja emerytur, jednak wyższa inflacja oznacza także wzrost cen towarów i usług. Celem waloryzacji jest zrównoważenie utraty siły nabywczej emerytury, która wynika z inflacji, co sprawia, że za tę samą kwotę można kupić coraz mniej.

Wprowadzenie dwóch waloryzacji emerytur w roku było postulowane przez różne grupy społeczne, takie jak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) czy Lewica. Niestety, rząd nie zrealizował tego rozwiązania, argumentując, że seniorom zostaną wypłacone tzw. 14. emerytury. Jednak w obliczu rosnących cen żywności, mediów i leków oczekiwanie na wyrównanie przez 12 miesięcy stało się dla seniorów zbyt długotrwałe. Apel o wprowadzenie dwóch waloryzacji nie trafił na słuch rządzących, lecz został włączony do listy "100 konkretnych działań na pierwsze 100 dni" przez Koalicję Obywatelską.

Podwojenie kwoty wolnej od podatku

Ponadto, Koalicja Obywatelska proponuje także podwojenie kwoty wolnej od podatku, co oznacza podniesienie jej do poziomu 60 tysięcy złotych w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach. To rozwiązanie ma istotne znaczenie dla seniorów i emerytów, ponieważ dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku emeryci będą mieli więcej środków w portfelu każdego miesiąca. Donald Tusk, wypowiadając się na ten temat, zaznaczył, że emeryci otrzymujący świadczenia do 5 tysięcy złotych miesięcznie nie będą już zobligowani do płacenia podatku dochodowego, a ci z wyższymi emeryturami zapłacą go w mniejszej skali.

Należy wspomnieć, że kwota wolna od podatku sukcesywnie wzrastała w ostatnich latach, choć w tempie relatywnie wolnym. W 2016 roku wynosiła 6,6 tysiąca złotych, w 2018 roku wzrosła do 8 tysięcy złotych, a w 2021 roku osiągnęła poziom 30 tysięcy złotych. Od roku 2021, emeryci i renciści pobierający do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie nie są zobligowani do płacenia podatku, natomiast seniorzy z wyższymi emeryturami płacą jedynie 12 procent podatku dochodowego od kwoty przekraczającej 2,5 tysiąca złotych.

