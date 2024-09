Waloryzacja

Ile wyniesie waloryzacja w 2025 roku? Wysoki wskaźnik, choć niższy niż w ostatnich latach

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu inflacja wzrosła do 4,3 proc., a to oznacza, że osiągnęła najwyższy poziom w 2024 roku. To oznacza powrót drożyzny, jak i zwiastun wyższej waloryzacji w 2025 roku. Choć wcześniejsze wskaźniki inflacyjne wskazywały, że waloryzacja wyniesie ok. 3-4 proc. ostatni skok inflacyjny prognozuje wzrost emerytur na poziomie 5,56 proc.