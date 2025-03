PSZOKi pełne ubrań, a piece pełne ognia? Co się dzieje z tekstyliami?

Kursy walut 31.03.2025

Kursy walut 31.03.2025. Euro mimo chwilowego wzrostu spadło poniżej 4,18 zł. Dolar z kolei utrzymuje się na poziomie 3,85 zł i niewiele wskazuje na to, żeby miał rosnąć, biorąc pod uwagę wypowiedzi administracji Donalda Trumpa. Frank szwajcarski zaliczył nieznaczny wzrost do 4,39 zł; żeby potem spaść do 4,38 zł. Funt szterling nieznacznie wzrósł i przekroczył granicę 5 zł.

Kursy walut 31.03.2025 [FOREX] 10:00

EUR/PLN 4,1787

4,1787 USD/PLN 3,8581

3,8581 CHF/PLN 4,3812

4,3812 GBP/PLN 5,0012

Co wpłynie na kursy walut 31.03.2025?

W ostatni dzień marca zaczną napływać ze świata liczne informacje o stanie gospodarki, które mogą wpływać na kursy walut, takie jak np. wstępne dane o inflacji w marcu w Polsce (jak podaje GUS, utrzymała się na poziomie 4,9 proc.).

Dla euro kluczowe będą dane o sprzedaży detalicznej i cenach importu w lutym w Niemczech, oraz o inflacji w marcu. Dane inflacyjne podadzą także Włochy.

Inwestujący w funta szterlinga powinni obserwować informacje z Wielkiej Brytanii o kredytach hipotecznych i podaży pieniądza M4 za luty. Dla dolara istotna będzie publikacja indeksu PMI i indeksu Dallas Fed dla przemysłu za marzec, oraz kolejne ruchy administracji Donalda Trumpa.

