Obniżenie limitu przychodów dla ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro.

Zmiany dotkną prawie 50 tysięcy przedsiębiorców w Polsce.

Decyzja rządu Donalda Tuska ma przynieść budżetowi miliardy złotych.

Przedsiębiorcy z przychodami powyżej limitu będą musieli zmienić formę opodatkowania.

Nowy limit przychodów na ryczałcie. Co dokładnie się zmienia?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przez lata był jedną z najprostszych i najkorzystniejszych form opodatkowania dla wielu małych i średnich firm w Polsce. Teraz to się kończy. Zgodnie z nowymi przepisami, które przegłosował już Senat, zasady gry diametralnie się zmieniają.

W czym rzecz? Chodzi o próg przychodów, który pozwalał korzystać z tej formy podatku. Do tej pory był on bardzo wysoki i wynosił aż 2 miliony euro rocznie. To dawało spory komfort nawet szybko rosnącym firmom. Rząd Donalda Tuska uznał jednak, że ten limit jest zbyt wysoki.

Najważniejsza zmiana to obniżenie progu, który uprawnia do tej formy opodatkowania – nowy limit przychodów na ryczałcie spadnie z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro. Mówiąc prościej: jeśli w 2026 roku twoja firma przekroczy przychód 250 tys. euro, w kolejnym roku stracisz prawo do rozliczania się ryczałtem. Będziesz musiał przejść na zasady ogólne (skalę podatkową) lub podatek liniowy, co w wielu przypadkach oznacza bardziej skomplikowaną księgowość i wyższe podatki.

Kogo dotkną zmiany w ryczałcie od 2026 roku?

Nowe przepisy nie są tylko teorią. Za liczbami stoją konkretne firmy i ludzie, którzy odczują je na własnej skórze. Kto dokładnie straci? Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską, podało dokładne dane. Bazują one na zeznaniach podatkowych PIT-28 za 2025 rok.

Okazuje się, że grupa, która będzie musiała pożegnać się z ryczałtem, jest całkiem spora. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, wprowadzone przez rząd zmiany w ryczałcie dotkną bezpośrednio 49,7 tys. przedsiębiorców, którzy w 2025 roku przekroczyli nowy próg przychodów.

W tej grupie zdecydowana większość, bo aż 49,3 tys. firm, to te, których przychody mieściły się w przedziale od 250 tys. euro do 2 mln euro. To właśnie oni byli do tej pory bezpieczni, a teraz znajdą się powyżej nowego limitu. Mówimy tu o szerokim spektrum działalności – od dobrze zarabiających specjalistów IT i konsultantów, po dynamicznie rozwijające się małe firmy usługowe czy handlowe. Dla nich obniżka limitu oznacza jedno: przymusową zmianę formy opodatkowania i niemal pewną podwyżkę podatków.

Ile rząd zarobi na zmianach w podatkach?

Każda tak duża zmiana w systemie podatkowym ma swój cel. W tym przypadku jest on bardzo jasny: pieniądze. Rząd Tuska nie ukrywa, że obniżenie limitu dla ryczałtowców ma przynieść budżetowi państwa znaczące wpływy. Przedsiębiorcy, którzy będą musieli przejść na droższe formy opodatkowania, po prostu zapłacą wyższe podatki.

Ministerstwo Finansów przedstawiło już konkretne szacunki. Zostały one obliczone w tzw. ujęciu kasowym, co oznacza realny wpływ pieniędzy do państwowej kasy w danym roku. Liczby są imponujące i pokazują, że to dobrze przemyślana operacja fiskalna.

Szacuje się, że te zmiany w ryczałcie przyniosą do budżetu państwa 5,5 mld zł już w 2027 roku, a w kolejnych latach kwoty te będą tylko rosły. Zgodnie z prognozą resortu, w 2028 roku wpływy mają wynieść 7,7 mld zł, w 2029 roku wzrosnąć do 8,2 mld zł, a w 2030 roku osiągnąć poziom 8,7 mld zł. Dla rządu to potężny zastrzyk gotówki, a dla blisko 50 tysięcy firm – bolesna podwyżka i konieczność szybkiego dostosowania się do nowej, podatkowej rzeczywistości.

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