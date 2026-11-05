Nowy próg podatkowy i stawka 24 proc.

Za przyjęciem ustawy głosowało 236 posłów, przeciw było 207. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, ale wcześniej muszą zostać jeszcze rozpatrzone przez Senat.

Najważniejsza zmiana dotyczy skali podatkowej PIT. Obecnie pierwszy próg wynosi 120 tys. zł, a po zmianach ma zostać podniesiony do 130 tys. zł. Dochody w tym przedziale nadal będą opodatkowane stawką 12 proc.

Nowością będzie dodatkowy próg. Osoby, których dochody przekroczą 130 tys. zł, ale nie będą wyższe niż 150 tys. zł, zapłacą od tej części dochodu 24 proc. podatku. Powyżej 150 tys. zł nadal obowiązywać ma stawka 32 proc.

Posłowie chcieli wyższych progów. Poprawki przepadły

Podczas głosowania posłowie odrzucili kilkanaście poprawek zgłoszonych przez przedstawicieli różnych klubów i posłów niezrzeszonych. Część z nich zakładała podniesienie pierwszego progu podatkowego do 180 tys. zł, a nawet 200 tys. zł. Inne przewidywały coroczną waloryzację progów, tak aby rosły wraz ze zmianami wynagrodzeń i inflacją.

Posłowie proponowali również wykreślenie niektórych innych zmian przygotowanych przez rząd. Chodziło między innymi o podwyżkę CIT dla największych firm i daniny solidarnościowej.

Wcześniej, podczas październikowego głosowania nad podobnym projektem, Sejm przyjął poprawki dotyczące waloryzacji progów oraz wykreślenia podwyżki CIT. Pojawiły się jednak wątpliwości prawne dotyczące zmian wprowadzonych później przez Senat. Rząd zdecydował więc o przygotowaniu nowego projektu. Tym razem posłowie przyjęli go bez poprawek.

Wyższa danina solidarnościowa i CIT

Zmiany nie dotyczą wyłącznie podatku PIT. Ustawa przewiduje również podwyższenie daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. Obciążenie to dotyczy osób osiągających najwyższe dochody. Według danych za 2024 rok płaciło je około 39 tys. osób.

Więcej zapłacą także największe przedsiębiorstwa. Stawka CIT dla firm, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro, ma wzrosnąć z 19 do 22 proc.

Ryczałt dla mniejszej grupy przedsiębiorców

Nowe przepisy obejmą również przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów uprawniający do wyboru tej formy opodatkowania ma zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana do nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Jeśli przepisy mają obowiązywać od początku 2027 roku, senatorowie muszą zakończyć prace nad projektem podczas trwającego posiedzenia. Później ustawa trafi jeszcze na biurko prezydenta.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz