Kuchenne Rewolucje z Lidlem

Przygotowania do Wielkanocy to nie tylko pieczenie ciast i dekorowanie jajek, ale także okazja do zadbania o swoją kuchnię i ułatwienia sobie pracy. Na lidlowych półkach znajdziemy robota planetarnego BERGNER o mocy 1000 W, który w promocji jest dostępny 100 zł taniej, za 249 zł/zestaw. W ofercie sieci znajdziemy również kolbowy ekspres do kawy BERGNER 1100 W (279 zł/zestaw) oraz wagę kuchennej BERGNER, w cenie 34,99 zł/szt.

W sklepach sieci kupimy też frytkownicę beztłuszczową Air Fryer BERGNER 1600 W (6,5 l). To rozwiązanie dla osób, które cenią zdrowe i efektywne gotowanie. Dzięki 10 automatycznym programom i regulacji temperatury (80-200st. C) pozwala na przygotowanie potraw w zdrowszej wersji, przy minimalnej ilości tłuszczu. Urządzenie w promocji jest o 100 zł tańsze, kosztuje 249 zł/szt.

Beżowy szyk w twojej kuchni

Lidl przygotował również sprzęty, które dodadzą uroku kuchni i jednocześnie będą niezastąpione w przygotowywaniu pyszności nie tylko od święta! Sieć proponuje blender ręczny BERGNER 1000 W z 5 poziomami prędkości, ostrzami ze stali nierdzewnej i funkcją turbo, który kupimy w supercenie 69,99 zł/szt. oraz z kuchenkę mikrofalową BERGNER 700 W, 0 80 zł taniej, za 299 zł/szt.! Warto pamiętać również o kuchennych akcesoriach. Klienci sieci mogą zaopatrzyć się w czajnik elektryczny SILVERCREST KITCHEN TOOLS o mocy 3100 W, który będzie dostępny 10 zł taniej, za 49,99 zł/szt. Dodatkowo, Lidl oferuje zestaw garnków i patelni LIVARNO Home, przeceniony o 70 zł, za 229 zł/zestaw. Wszystkie sprzęty dostępne będą w modnym beżowym kolorze, który nada kuchni eleganckiego wyglądu!

Patelnie premium i akcesoria Masterpro

Patelnie premium ze stali nierdzewnej Masterpro to świetny wybór dla tych, którzy cenią trwałość, wygodę i doskonałe rezultaty w kuchni. Do wyboru w trzech rozmiarach – ⌀ 20 cm za 89,99 zł/szt., ⌀ 24 cm za 109 zł/szt. oraz ⌀ 28 cm za 139 zł/szt., wszystkie przecenione o 40 zł!

Wyprzedaż Online – Nie Przegap Okazji!

Dla tych, którzy nie mają czasu na zakupy stacjonarne, większość produktów do kuchni jest też dostępna online. Ponadto do niedzieli, 23 marca, na stronie lidl.pl będzie trwała wyprzedaż sprzętów i akcesoriów AGD, dzięki której można zaopatrzyć się w wysokiej jakości urządzenia nawet 30 proc. taniej!