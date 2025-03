Plecak przetrwania z Biedronki za 129 zł

Plecak przetrwania w Biedronce – co w środku?

Od 22 marca do 28 marca w sklepach Biedronka dostępny jest plecak przetrwania marki Setty o pojemności 35 litrów. Model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym lub militarnym. Cena plecaka to 129 złotych. Wyposażony on jest aż w 15 wielofunkcyjnych akcesoriów takich jak: nóż taktyczny, latarka LED COB, notatnik z ołówkiem, śpiwór termiczny z gwizdkiem i karabińczykiem, kubek ze składaną rączką. W plecaku takim można znaleźć także niezbędnik 5w1 ze stali nierdzewnej (łyżka, nóż, widelec, otwieracz do puszek, otwieracz do opakowania), krzesiwo magnezowe, foliowy płaszcz przeciwdeszczowy, kombinerki z żelaza, worek uniwersalny, kabel USB 3w1, elastyczną linkę z haczykami 2 szt., mini łom podręczny.

Plecak na kryzysową sytuację

Czy plecak przetrwania z Biedronki zawiera wszystko, co niezbędne w sytuacji kryzysowej? Niestety, brakuje tam wielu elementów z długiej listy stworzonej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB podkreśla, że taki kryzysowy ekwipunek powinien zawierać: radio na baterie + baterie, latarkę + bateria, najpotrzebniejsze dokumenty, zapalniczkę/zapałki, maski oddechowe/ochronne, mapę z trasami drogami, kompas, busolę, GPS, otwieracz do puszki, suchy prowiant na 2 dni, nóż, ołówek i notatki, komplet sztućców, kurtkę przeciwdeszczową, apteczkę - z opaską zaciskową, śpiwór, worki na śmieci, ubranie na zmianę, mydło, kombinerki, łom, narzędzie wielofunkcyjne, gotówkę w specjalnych nominałach, butelkę filtrującą z nowym filtrem, gumę, sznurki.

QUIZ PRL. Kryminalny PRL. Zbrodnie, przestępstwa i kryminaliści Polski Ludowej Pytanie 1 z 10 Zdzisław Najmrocki zwany „królem złodziei” najbardziej znany był z tego, że… okradał biednych a rozdawał bogatym 29 razy wymykał się policji z rąk nigdy nie trafił za kratki Następne pytanie