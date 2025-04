Wielkanocny Koszyk 2025: Gdzie szukać oszczędności?

Przygotowania do Wielkanocy to czas wzmożonych wydatków. Badanie ASM SFA "Koszyk Wielkanocny 2025" analizuje ceny 30 najpopularniejszych produktów potrzebnych do przygotowania wielkanocnych potraw. Gdzie zatem najmniej zapłacimy za wielkanocny koszyk? Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że średnia cena koszyka produktów wielkanocnych wyniosła 200,57 zł. Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się: Selgros (183,09 zł), Makro Cash & Carry (192,95 zł), Auchan (192,97 zł). A na drugim krańcu rankingu uplasowały się: Dino (207,24 zł), Carrefour (208,00 zł), Intermarché (208,62 zł).

Porównanie cen w różnych typach sklepów

Najwyższe rachunki za wielkanocne produkty w tym roku wystawiają konsumentom supermarkety, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić 206,76 zł. To o 18,74 zł (blisko 10%) więcej niż w najtańszych w tym roku sklepach typu Cash & Carry, w których świąteczny koszyk kosztował 188,02 zł. W środku stawki są jeszcze dyskonty (201,16 zł) oraz hipermarkety (201,75 zł).

Składniki na babkę wielkanocną: Gdzie najtaniej?

W ramach tegorocznego badania sprawdzono między innymi ceny składników niezbędnych do przygotowania tradycyjnej babki wielkanocnej. Do zestawu trafiły m.in. mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, cukier, masło, jaja, proszek do pieczenia oraz aromatyczne dodatki, takie jak cukier wanilinowy i skórka cytrynowa oraz produkty potrzebne do wykonania lukru: cukier puder i cytryna.

Najtańszy komplet składników odnotowano w sieci Selgros, tam koszt przygotowania babki wyniósł 39,41 zł. Najdrożej było w Carrefourze – 47,89 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wyniosła 8,48 zł, a więc 21,5%. Średnia cena zestawu składników do babki w badanych sieciach handlowych to 44,48 zł.

Majonez: Produkt z największymi różnicami cenowymi

Analitycy ASM SFA przyjrzeli się również cenom majonezu – produktu, bez którego trudno wyobrazić sobie wielkanocne śniadanie. Za Majonez Kielecki Społem (500 ml) konsumenci zapłacą najmniej w sieci Dino, gdzie produkt kosztował średnio 7,29 zł, natomiast najwięcej konsumenci zapłacą w Intermarché gdzie majonez ten kosztował średnio 13,39 zł, co oznacza aż 83,7% różnicy między najtańszą a najdroższą ofertą. Ceny Majonezu Dekoracyjnego Winiary (400 ml) różniły się w zależności od sieci o blisko 33%. Najniższą cenę odnotowano w Polomarkecie, było to średnio 6,99 zł, natomiast najwyższe średnie ceny wystąpiły w sieci Dino, gdzie produkt kosztował 9,32 zł.

Lista analizowanych produktów: Basia Mąka tortowa extra pszenna typ 405 1kg, Bonduelle groszek konserwowy 400g, Bonduelle kukurydza konserwowa 340g, Coca-Cola 1,5l, Diamant Cukier biały 1kg, Dr. Oetker Cukier wanilinowy premium 16 g, Ferrero Kinder Niespodzianka 20g, Herbata Lipton Yellow Label 92/100 saszetek, Jaja z wolnego wybiegu M 10 sztuk, Kajmak masa krówkowa gostyńska 510g, Kamis Majeranek 7g, Kawa mielona Jacobs Kronung 500g, Kostka Kasia do pieczenia 250g, Krakus Szynka eksportowa 120g, Krakus Chrzan w Słoiku 180g, Krakus Żurek (na naturalnym zakwasie) 1l (karton), Liść laurowy Prymat 6 g, Majonez Winiary 400 ml, Marchew luzem cena za kg, Mleko UHT Łaciate 3,2% – 1 l, Mlekovita Masło Polskie ekstra 82% tłuszczu, Musztarda Sarepska Kamis 185g, President Twaróg Sernikowy 1kg, Proszek do pieczenia Dr. Oetker 30g, Proszek do pieczenia Dr. Oetker 30g, Rzodkiewka pęczek szt., Sok 100% jabłko Tymbark 1l, Szczypiorek pęczek szt., Śmietanka kremowa 30% Zott 200 g, Wedel czekolada gorzka 64% 90g, Ziele angielskie Kamis 12 g.

Rodzaje analizowanych sklepów: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, przeznaczona dla przedsiębiorców i detalistów. Dyskont (Biedronka, Lidl, Netto) - sklep sprzedający towar w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach. Supermarket (Dino, Polomarket, Intermarché) - samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2,5 tys. m². Hipermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc) - sklep samoobsługowy o powierzchni powyżej 2,5 tys. m². Sieć tradycyjna – sieć handlowa prowadząca sprzedaż w sklepach stacjonarnych.

Zestawienie nie obejmuje sieci Aldi ze względu na zbyt małą dostępność badanych produktów (poniżej 75%).

