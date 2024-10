Wielki powrót Burgera Drwala w McDonald's? Fani nie mogą się doczekać

Wraca Burger Drwala?

W internecie zrobiło się głośno o nowej akcji sieci McDonald's. Na dachu restauracji znajdującej się przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu stanęła dziwna konstrukcja. Tiktoker działający pod pseudonimem "Buniek" podał, że zapytał tamtejszych ochroniarzy, co to dokładnie jest: "Byłem z ciekawości pytać ochrony. Mówili, że będą nagrywane jakieś spoty za 3 tygodnie. Może coś z Drwalem związane. Rok temu było w Łodzi, może teraz we Wrocławiu". Jednak jak pisze vibez.pl - kanapka w ofercie McDonalda pojawi się wcześniej niż za 3 tygodnie.

Burgera Drwala - kiedy wróci legendarna kanapka?

Kanapka Drwala jest jedną z najpopularniejszych pozycji w menu McDonald's. Kanapka ma wielu fanów, którzy już nie mogą się doczekać tegorocznego debiutu Drwala. Z czego składa się Burger Drwala? Klasyczna wersja składa się z bułki, kotleta wołowego, sera, bekonu, sałaty, prażonej cebuli i sosu. W 2023 roku McDonald’s zaproponował swoim klientom kilka wersji: z serem i żurawiną, podwójnym mięsem, z kurczakiem, na ostro oraz nowość - Drwal z chrzanem. Sieć wprowadza Drwala jesienią i kanapka jest do kupienia przez krótki czas. W ubiegłym roku Burger Drwala pojawił się w menu McDonald's 8 listopada. A jak będzie w tym roku? McDonald's do tej pory nie ogłosił oficjalnej daty.

Cena Burgera Drwala w 2024

W 2023 roku zarówno klasyczna wersja Burgera Drwala, jak i wszystkie wersje dostępne w ofercie McDonald’s kosztowały od 24,90 do nawet 30,90 zł w zależności od tego, czy kanapkę jedliśmy w zestawie czy samą. Na przestrzeni lat ceny Burgera Drwala poszły mocno w górę. W 2013 roku za kultową kanapkę płaciliśmy 11,90 zł.

