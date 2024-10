Wielki upadek niemieckiej gospodarki. Kolejny gigant znika z rynku

Duże firmy ogłaszają upadłość

Co się dzieje z niemiecką gospodarką? Sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. Eksperci alarmują, że Niemcy znajdują się w głębokiej recesji. Z gospodarczej mapy znikają duże i ważne firmy. Tym razem sieć sklepów meblowych, nazywana konkurentem Ikei, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego w Schweinfurcie. Sieć Opti-Wohnwelt ma 41 sklepów meblowych (28 salonów i 13 megamarketów) w Niemczech. Jak podaje serwis dlahanlu.pl, firma już w lipcu ogłosiła, że „wszystkie oddziały pozostaną otwarte do odwołania, a ogłoszenie upadłości nie będzie miało wpływu na zakupy i dostawy”. Tymczasem na początku września poinformowano o zamknięciu salonu przy Wilferdinger Höhe w Pforzheim i wraz z wyznaczonym przez sąd tymczasowym zarządcą i prawnikiem przystąpiono do restrukturyzacji i uporządkowania grupy. Choć sytuacja jest trudna, to jest szansa na uratowanie firmy. Niestety, wszystko wskazuje na to, że sytuacja meblowego giganta tylko potwierdza regułę i nikt już nie ma wątpliwości, że coś złego dzieje się z niemiecką gospodarką.

Recesja niemieckiej gospodarki

Według statystyk w pierwszym kwartale 2024 roku w Niemczech upadłość ogłosiło 5 205 firm. To aż o 26,4 proc. więcej niż w tym okresie roku poprzedniego. W lipcu upadłość ogłosiło więcej niemieckich przedsiębiorstw niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Dla porównania w pierwszym kwartale 2024 roku polscy przedsiębiorcy zgłosili 100 upadłości. Okazuje się, że znaczący wzrost liczby niewypłacalności dotyczy wszystkich sektorów niemieckiej gospodarki. Jest on jednak szczególnie widoczny w sektorze produkcyjnym.

