Wielkie pieniądze na inwestycje w OZE. Ruszył nabór wniosków

Kto może się ubiegać o środki na OZE?

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać

wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa

rolnicy którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej

W obu przypadkach warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Jakie są obszary inwestycji w rolnictwie objęte dofinansowaniem OZE?

Wsparciem finansowym objęte są trzy obszary inwestycyjne:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg

Jak rolnicy mogą złożyć wniosek o dofinasowanie OZE?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Jaka wysokość refundacji OZE dla rolników?

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi w przypadku obszarów: A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł.

