Wielkie zmiany dla widzów! HBO Max połączy się z inną popularną platformą

HBO Max i Paramount+ połączą się w jedną platformę streamingową

Na rynku platform streamingowych szykują się duże zmiany. Jak informuje Bankier.pl, jednym ze skutków fuzji Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance będzie połączenie dwóch popularnych serwisów – HBO Max oraz Paramount+. Początkowo obie platformy będą oferowane w ramach wspólnego pakietu, jednak docelowo staną się jedną platformą.

– Plan zakłada zasadniczo połączenie ich – zapowiedział dyrektor generalny David Ellison.

Według informacji CNN pełna integracja obu serwisów powinna nastąpić za około rok. Takie założenia przedstawiono podczas publikacji pierwszych wyników kwartalnych po połączeniu spółek. W pierwszym etapie klienci otrzymają możliwość wykupienia HBO Max i Paramount+ w jednym pakiecie po obniżonej cenie. Na razie nie ujawniono jednak szczegółów oferty ani wysokości planowanych opłat.

Połączenie platform oznacza istotne zmiany na rynku streamingu. Oba serwisy dysponują własnymi bibliotekami filmów, seriali i innych produkcji, które docelowo mogą zostać udostępnione użytkownikom w ramach jednej usługi. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać nowa platforma ani pod jaką nazwą będzie funkcjonować.

Wielkie oszczędności po fuzji. W planach redukcja zatrudnienia

Połączenie HBO Max i Paramount+ to niejedyna zmiana planowana przez firmę. Kierownictwo zapowiedziało również duże oszczędności, które mają wynieść około 6 mld dolarów. Firma chce ograniczyć wydatki, łącząc nie tylko platformy streamingowe, ale także studia filmowe i telewizyjne oraz inne działy obu przedsiębiorstw, w tym administrację. Dzięki temu nie będzie potrzeby utrzymywania dwóch zespołów wykonujących te same zadania. Obecnie łączne koszty działalności obu firm przekraczają 50 mld dolarów.

Proces reorganizacji już się rozpoczął. Skydance w pierwszej kolejności przeprowadził zwolnienia wśród kadry menedżerskiej, eliminując stanowiska o podobnym zakresie obowiązków. Jak podaje Bankier.pl, kolejne redukcje obejmą również osoby zatrudnione na niższych stanowiskach kierowniczych.

Sztuczna inteligencja pomoże ograniczyć koszty

Zwolnienia nie są jedynym sposobem na zmniejszenie wydatków. Koncern zapowiada także konsolidację nieruchomości, co pozwoli ograniczyć koszty utrzymywania biur i innych obiektów wykorzystywanych przez obie firmy.

Kolejnym elementem planu jest usprawnienie współpracy z zewnętrznymi dostawcami oraz zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji. Nowe technologie mają pomóc w optymalizacji codziennych procesów i ograniczeniu kosztów operacyjnych. Na razie nie wiadomo, jak planowana reorganizacja wpłynie na ceny abonamentów HBO Max i Paramount+ w poszczególnych krajach, w tym w Polsce.

To jednak nie koniec zmian. James Gunn i Peter Safran odejdą ze stanowisk kierowniczych w DC Studios, aby ponownie skupić się na pracy twórczej. Zastąpi ich Jeremy Latcham, były dyrektor Marvela, który od przyszłego miesiąca będzie kierował studiem.