Wielkie zmiany w świadczeniach i zasiłkach. Kto i ile dostanie podwyżki?

Waloryzacja rent i emerytur w marcu 2025

W marcu świadczenia z ZUS są waloryzowane. Właśnie w tym miesiącu ma miejsce coroczna waloryzacja emerytur, dodatków do emerytur i innych świadczeń z ZUS. W 2025 roku waloryzacja osiągnęła poziom 5,5 proc. Generalnie oznacza to taki właśnie wzrost świadczeń. Co idzie w górę od marca 2025 - oprócz samych emerytur, w tym 13. i 14. emerytury?

Dodatek pielęgnacyjny

Najpopularniejszym z dodatków do emerytur i rent jest dodatek pielęgnacyjny. Przed podwyżką świadczenie to wynosiło 330,07 zł. Od 1 marca dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł. Dodatek ten jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. Bardzo ważne jest to, że dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę lub rentę. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie wynosi od marca 348,22 zł. Dodatek za tajne nauczanie przysługuje osobo, które z wykształcenia są nauczycielem i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie; przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki od marca wynosi 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł). Świadczenie to przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Osoby uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji od marca wynosi 522,34 zł (wzrost o 27,23 zł).

Dodatek dla sieroty zupełnej

Dodatek dla sieroty zupełnej od marca wynosi 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł). dodatek ten może dostać osoba, która pobiera rentę rodzinną, a jej rodzice nie żyją. Dodatek ten może również otrzymać osoba, która pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, a jej ojciec jest nieznany.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny już wynosi 52,23 zł (wzrost o 2,72 zł). Dodatek kompensacyjny należy się osobie, która uznana została za: kombatanta; ofiarę represji wojennych i okresu powojennego; wdowę (wdowca) po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Dodatek do renty inwalidy wojennego

Dodatek do renty inwalidy wojennego wynosi w tym roku już 1333,24 zł (wzrost o 69,51 zł).

Inne ważne dodatki

W Polsce dostępne jest także świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł). Istnieje także świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł.

Świadczenie honorowe

W Polsce istnieje także świadczenie honorowe, które przysługuje osobom, które osiągnęły 100 lat. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 roku od dnia 1 marca 2025 roku kwota świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6589,67 zł. Zgodnie z nową ustawą świadczenie honorowe przysługuje osobie, która ma obywatelstwo polskie; skończyła 100 lat; w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dana osoba skończyła 100 lat ma prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty. W takim przypadku prawo do świadczenia honorowego otrzymuje się z urzędu, tj. bez konieczności składania wniosku. Decyzję w tej sprawie otrzymuje się z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości).

Nowe limity dorabiania dla emerytów

Z dniem 1 marca 2025 roku zmieniają się także limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i są na emeryturze, to mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity dotyczą tych, którzy przeszli na wcześniejsze świadczenia emerytalne. W przypadku, gdy przychód takiej osoby będzie przekraczał 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, ZUS może zmniejszyć wypłatę emerytury lub renty. Od 1 marca 2025 r. kwota ta wyniesie 5 934,10 złotych i jest większa o 220,90 zł w porównaniu do poprzednich miesięcy. Miesięczne zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na wysokość wypłacanego świadczenia. W przypadku, gdy przychód jest wyższy, ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone. Natomiast, gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co od marca będzie równe 11 020,40 złotych (mamy wzrost o 410,20 zł), to ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia emerytalnego za dany miesiąc.

Ryczałt energetyczny z ZUS

O 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wzrośnie o 16,49 zł – z dotychczasowych 299,82 zł do 316,31 zł miesięcznie. Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów energii elektrycznej, gazowej i cieplnej, a przyznawane jest wyłącznie na wniosek złożony w ZUS.

Zapisy do przedszkoli

Marzec to też ważny czas w życiu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Jak co roku placówki przeprowadzają rekrutacje na wolne miejsca w kolejnym roku szkolnym. Najczęściej rodzice przedszkolaków składają wnioski pod koniec lutego i właśnie na początki marca. Na przykład w Warszawie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 4 marca 2025 roku o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

