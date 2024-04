Wiosenna promocja w Lidlu! Akcesoria kuchenne w mega niskich cenach

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? To musisz zrobić

Promocja w na akcesoria kuchenne w Lidlu

Wiosna to doskonały moment, by przyjrzeć się temu, co znajduje się na naszych talerzach. Sezonowe produkty, takie jak szparagi, rabarbar, świeży szpinak czy jarmuż, nie tylko dostarczają nam niezbędnych składników odżywczych, ale również urozmaicają naszą dietę i pobudzają kreatywność w kuchni.

Od wtorku, 2 kwietnia, w sklepach Lidl jest dostępny blender do smoothie marki SilverCrest, który kupimy 20 zł taniej, w cenie 69,90 zł/zestaw. W zestawie znajdują się 2 kubki „to go” o pojemności 600 ml i 300 ml, co oznacza, że możemy zabrać ze sobą nasz posiłek gdziekolwiek chcemy! W ofercie sieci znajduje się także blender ręczny 3 w 1 SilverCrest w promocyjnej cenie 69,90 zł/zestaw – idealny do miksowania, robienia purée i rozdrabniania. Dla fanów świeżych ziół czy pokruszonych bakalii w cieście lub jogurcie, Lidl proponuje rozdrabniacz uniwersalny z funkcją turbo (39,99 zł/zestaw), który dzięki eleganckiemu wyglądowi i stylowym kolorom, wyróżni się atrakcyjnym designem w każdej kuchni.

Frytkownica beztłuszczowa i grill w promocji Lidla

W promocji Lidla znajduje się także frytkownica beztłuszczowa Air Fryer SilverCrest 1400 W, którą z aplikacją Lidl Plus można kupić 70 zł taniej, w cenie 179 zł/zestaw. Niech nazwa tego urządzenia nikogo nie zmyli – może być używane do pieczenia, grillowania, smażenia, a nawet gotowania. Jak wiosna, to również początek sezonu grillowego. Z tej okazji Lidl proponuje zdrowszą alternatywę tradycyjnego grilla. Grill kontaktowy od marki SilverCrest (179 zł/zestaw) jest idealny do opiekania kanapek, panini oraz beztłuszczowego grillowania mięsa, ryb czy warzyw.

