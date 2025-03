Niezbędnik każdego kierowcy: Walizka z narzędziami Parkside

Lidl oferuje absolutny must have każdego kierowcy – walizkę z narzędziami Parkside, zawierającą aż 108 elementów. W super cenie 249 zł/zestaw znajdziemy w niej m.in.: kombinerki, klucze, taśmę mierniczą, nasadki do klucza nasadowego, nóż tapicerski. W Lidlu kupimy też kompresor Parkside o mocy 550 W, dostępny w cenie 349 zł/zestaw. Maksymalne ciśnienie 8 barów pomoże w naprawie chwilowej usterki i zapewni odpowiednie ciśnienie w oponach, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Dodatkowo, na półkach Lidla znajdziemy również zestaw do sprężonego powietrza Parkside w cenie 39,99 zł/zestaw, zawierający: pistolet pneumatyczny z 5 dyszami, pistolet do napełniania z zaworem odpowietrzającym i manometrem.

Akumulatorowy klucz udarowy Parkside Performance – moc i precyzja w Twoim garażu

Klucze udarowe to narzędzia, które docenią zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy majsterkowania. Ułatwiają one odkręcanie i dokręcanie dużych śrub oraz nakrętek, a ich głównym zastosowaniem jest szybka i wygodna wymiana kół w samochodzie. W sklepach Lidl znajdziemy akumulatorowy klucz udarowy Parkside Performance, 20 V, teraz aż 100 zł taniej, w cenie 499 zł/zestaw. Dla tych, którzy potrzebują większej mocy i dłuższego czasu pracy, Lidl proponuje również akumulatory smart Parkside Performance: akumulator smart, 20 V, 8 Ah (249 zł/szt.) i akumulator smart 20 V, 12 Ah (349 zł/szt.) Co ważne, stan akumulatorów możemy monitorować poprzez aplikację Parkside®!

Niezbędne akcesoria do każdego auta od Ultimate Speed

Od 29 marca w promocji Lidla znajdziemy również szeroki wybór samochodowych niezbędników od marki Ultimate Speed. Wśród nich znajdziemy m.in.: nakładki na siedzenie samochodowe – 20 proc. taniej, w cenie 39,99 zł/szt. czy zestaw pokrowców samochodowych (79,99 zł/zestaw) w uniwersalnym rozmiarze – dostosowane także do dzielonych oparć tylnych siedzeń.

Diagnostyka i bezpieczeństwo

Do stałej kontroli pojazdu przyda się urządzenie diagnostyczne, które odczytuje informacje dotyczące pojazdu (VIN, CIN oraz CVN). W Lidl Polska zapłacimy za nie 149 zł/szt. Dzięki niemu będziemy mogli odczytywać i usuwać kody oraz cofać wskaźniki usterek (MIL) lub monitorów. Na lidlowych półkach znajdziemy również: podnośnik hydrauliczny (149 zł/zestaw) z wysokością podnoszenia 15,5-34,2 cm oraz zestaw 2 podpórek do auta (69,99 zł/zestaw) – oba produkty są w stanie utrzymać aż 2 tony wagi.