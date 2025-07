Wniosek do ZUS złożysz na poczcie! Emerytury bliżej mieszkańców

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej zyskują nowe możliwości! W kilku placówkach Poczty Polskiej rusza program pilotażowy, dzięki któremu będzie można złożyć wniosek o emeryturę i inne dokumenty do ZUS. To szansa na ułatwienie dostępu do usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla osób mieszkających z dala od jego placówek.

