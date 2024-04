i Autor: Materiały prasowe

PIT 2024

Wniosek o poprawę zeznań podatkowych za 2023 rok: terminy, kary i możliwości

Do końca kwietnia Polacy muszą złożyć swoje deklaracje podatkowe za rok 2023. Jednak nie wszyscy mają ten obowiązek jeszcze przed sobą, gdyż wielu już to zrobiło. Niemniej jednak, fiskus już teraz rozpoczął kontrolę zeznań podatkowych za ubiegły rok, które dotarły do nich w czasie. Wielu podatników otrzymało listy od skarbówki, w których urzędnicy wzywają do korekty PIT-u.