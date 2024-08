10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Nabór wniosków na "babciowe" ruszy od 1 października. Kto może je dostać i ile wyniesie?

Obiecane przez Donalda Tuska "babciowe", czyli program "Aktywny rodzic" będzie dotyczył rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca, co miesiąc do ukończenia 35, lub 36 miesiąca życia. Program dzieli się na trzy części pod nazwami aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Celem programu jest zapewnienie rodzicom możliwości połączenia obowiązków zawodowych z wychowaniem dziecka, w zależności od ich sytuacji rodzinnej.

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy", czyli "babciowe" będzie przysługiwać rodzicowi/faktycznemu opiekunowi dziecka, jeśli oboje są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie, lub prowadzą własną działalność gospodarczą/rolniczą i odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne.

Świadczenie będzie wynosić 1500 zł miesięcznie (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1900 zł miesięcznie). Jeśli rodzice będą wydatkować pieniądze ze świadczenia "niezgodnie z celem", pomoc społeczna będzie je przekazywać w formie rzeczowej, lub poprzez opłacenie usług.

Dla kogo świadczenie "aktywnie w żłobku"?

Z kolei w ramach "aktywnie w żłobku" pieniądze dostaną rodzice, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego, lub jest pod opieką opiekuna dziennego, nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia (w przypadku, gdy dziecko nie może być objęte wychowaniem przedszkolnym, do czwartego roku życia).

Świadczenie ma opłacać koszt pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, lub opiekuna dziecięcego, ale do kwoty nie wyższej niż 1500 zł (1900 zł w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenia nie dostaną bezpośrednio rodzice, a trafi na rachunek żłobka, klubu dziecięcego, lub opiekuna dziennego.

Dofinansowania nie można dostać na placówki, w których miesięczna opłata w żłobku przekracza kwotę 2200 zł.

Kto skorzysta ze świadczenia "aktywnie w domu"?

Z kolei świadczenie "aktywni w domu" ma zastąpić Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W przeciwieństwie do RKO, pieniądze będą przysługiwać już na pierwsze dziecko od 12 miesiąca do 35 miesiąca życia.

Pieniądze dostaną rodzice, lub opiekunowie faktyczni, którzy nie są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza do żłobka, czy klubu dziecięcego. Świadczenie będzie wynosić 500 zł miesięcznie, wypłacane przez dwa lata wyniesie dokładnie tyle samo co Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (który wynosił 12 tys. zł, ale można było go rozłożyć na wypłaty w ratach po 500 zł).

Szczególne przypadki przy "babciowym"

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia zmieni się sytuacja zawodowa, któregoś z rodziców, będą mogli zmienić rodzaj wybranego wsparcia, który można wielokrotnie zmieniać. Świadczenie nie wyklucza również pobierania 800 plus i świadczeń z pomocy społecznej.

Świadczenie ma przysługiwać osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem, w przypadku kilku opiekunów, temu który złoży wniosek wcześniej, a w przypadku rozwiedzionych, lub będących w separacji rodziców, świadczenie zostanie podzielone na każdego z nich.

Wnioski będzie można składać od 1 października przez platformę PUE ZUS, aplikację mobilną ZUS, bankowość elektroniczną, lub portal Emp@tia.