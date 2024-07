Babciowe na kontach Polaków w tym terminie. Wykluczyli sporą grupę rodziców

Kto nie otrzyma babciowego?

- Osoby, które pracują na umowę o dzieło, nie są przewidziane w katalogu potencjalnych beneficjentów programu "Aktywny Rodzic". Rodzaj i wymiar umowy o dzieło powoduje, że nie jesteśmy w stanie uznać tego za aktywność zawodową w rozumieniu ustawy - deklaruje Aleksandra Gajewska, wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

W jakim terminie wnioski oraz wypłata babciowego?

- O babciowe będzie można wnioskować od 1 października, gdy ruszy program "Aktywny Rodzic". Natomiast wypłata świadczenia nastąpi do końca roku. Po rozmowach z ZUS-em zakładamy, że najprawdopodobniej będzie ono wypłacane pod koniec listopada (...) Nabór będzie ciągły, a wszystko zależy od wieku dziecka. Świadczenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia, czyli w wieku żłobkowym, kiedy rodzice wracają do pracy z urlopu rodzicielskiego. Zakładamy, że jesienią, kiedy program ruszy, może dojść do kumulacji liczby składanych wniosków (...) Jeśli wniosek zostanie złożony do końca tego roku, będzie wyrównanie za październik i listopad - podkreśla Aleksandra Gajewska.

Świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic to nie tylko babciowe

Program Aktywny Rodzic ma ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową. Na to samo dziecko za dany miesiąc przysługuje jedno spośród trzech świadczeń. Z programu Aktywny Rodzic można otrzymać świadczenia:

świadczenie aktywni rodzice w pracy – nowe

świadczenie aktywnie w żłobku – zastępuje dofinansowanie do żłobka

świadczenie aktywnie w domu – zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy