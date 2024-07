i Autor: PHOTO ART SERVICE / SUPER EXPRESS Szykują się zmiany w 800 plus? Rodzice raczej nie będą tym zachwyceni

Fatalne wieści dla rodziców! 800 plus lada chwila będzie warte tyle co 500 plus

Podwyżka 500 plus do 800 plus realnie nie była podwyżką, jedynie waloryzacją. Gdyby poskładać inflację z przedziału 2017 - 2023 to wynik byłby mniejszy niż 50% jednak rząd wielkości podobny. Oznacza to, że już teraz, biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, 800 plus jest warte mniej więcej tyle co pierwotne 500 plus z początkowego okresu programu.