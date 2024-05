800 plus nie dla każdego rodzica! Kto dostaje tylko 400 zł?

800 plus – wnioski na nowy okres świadczeniowy

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku. W przypadku złożenia wniosku najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku, zachowamy ciągłość wypłat. Jeżeli wniosek zostanie złożony:

* od 1 maja do 31 maja 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2024,

* od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 r. - ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2024,

* od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2024,

* od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2024 r.

Jeśli po 800 plus zgłosimy się dopiero w lipcu to pieniądze zostaną wypłacone przez ZUS dopiero we wrześniu i z wyrównaniem tylko od lipca, stracimy pierwszą wypłatę w nowym okresie rozliczeniowym. Wniosek złożony dopiero w sierpniu spowoduje brak wypłaty świadczenia za czerwiec i lipiec.

400 zł zamiast 800 plus. Kto dostaje połowę świadczenia?

W niektórych przypadkach, nawet przy zachowaniu odpowiednich terminów złożenia wniosku, rodzice otrzymują tylko połowę świadczenia, czyli 400 zł. Jak podaje ZUS - jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Sytuację, gdy na jedno dziecko wpłyną dwa wnioski, bo rozwodzący się rodzice, nie dogadali się, kto ma złożyć wniosek, omawia serwis biznes.interia.pl.

- "Gdy zaczynamy sprawdzać, wtedy okazuje się, że np. rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka"- ujawnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS, cytowana przez portal. W takim wypadku urzędnicy ZUS kontaktują się z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia sytuacji.

