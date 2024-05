Działania osłonowe cen energii obniżą inflację? Minister finansów podał szczegóły

Promocja „Aktywny Klient 2023” w PGG przedłużona! Do kiedy można kupić węgiel taniej?

- Przyjęcie proponowanej propozycji działań osłonowych w zakresie cen energii oznaczałoby, że skala podwyżek cen energii elektrycznej i gazu wprowadzanych w połowie 2024 r. będzie wyraźnie mniejsza niż w przypadku odmrożenia cen - powiedział Domański, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Wstępne szacunki wskazują, że średnioroczna inflacja z tego tytułu może być niższa przynajmniej o 1 pkt proc. w 2024 r. i o ok. 0,9 pkt. proc. w 2025 r. - dodał.

W przyjętym w ubiegłym tygodniu przez rząd "Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027" resort finansów założył, że w 2024 r. inflacja konsumencka w Polsce wyniesie 5,2 proc., a w 2025 r. znajdzie się na poziomie 4,1 proc. W przedstawionej prognozie założono odmrożenie cen, bez uwzględnienia ewentualnych działań osłonowych w tym zakresie.

Rząd przygotowuje projekt bonu energetycznego

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o bonie energetycznym. Jak wskazano w projekcie, rachunki większości odbiorców w gospodarstwach domowych płaconych w II połowie 2024 r. wzrosną względem I połowy 2024 r. o ok. 29 proc., a bon energetyczny dodatkowo złagodzi wzrost rachunków mniej zamożnych gospodarstw domowych. Jak zaznaczono, brak działań spowodowałby, że wysokość rachunku za energię elektryczną dla większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosłaby aż o ok. 62 proc. względem rachunku w I półroczu 2024 r.

