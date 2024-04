Gigantyczne podwyżki rachunków za gaz. PGNiG podało stawki

Rachunki za gaz mocno w górę

Tarcze osłonowe obowiązują tylko do 30 czerwca 2024. Do tego dnia gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy, którzy są uprawnieni do ochrony taryfowej będą rozliczani po dotychczasowych cenach i stawkach – pisze serwis money.pl. Cena gazu dla tych odbiorców wyniesie nadal 24,62 gr/kWh brutto, a stawki opłat abonamentowych i dystrybucyjnych pozostaną na poziomie z końca 2022 r. Wyższe ceny gazu oraz stawki opłat zaczną obowiązywać odbiorców objętych ochroną taryfową od 1 lipca 2024 r. Podwyżki dla tej grupy klientów będą ogromne. Odbiorcy, którzy ochronie nie podlegają, więcej ok. 60 proc. płacą już od stycznia 2024 r.

Nowe ceny gazu od 1 lipca 2024

PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę paliwa gazowego o ok. 45 proc. - z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E. Wzrosną też stawki opłat abonamentowych - przykładowo w grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, tj. o 1,5 proc.

W przypadku gazu zaazotowanego, dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto. To oznacza podwyżkę odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. Stawki opłat abonamentowych będą na tym samym poziomie, co dla gazu wysokometanowego – pisze money.pl.

Rachunki za gaz wyższe o połowę

Dla odbiorców, którzy skorzystają z ochrony taryfowej, średni wzrost cen paliwa gazowego od 1 lipca 2024 r. wyniesie ok. 45-47 proc. W zależności od rodzaju gazu stawki wzrosną z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto. Do tego doliczyć trzeba wyższe stawki dystrybucyjne. Opłata zmiennej wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Opłata stała wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. Łącznie przełoży się to na wyższe rachunki za gaz o średnio 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu z rokiem 2022.

