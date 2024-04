i Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS

Bez wniosku brak pieniędzy

Stracisz 800 plus jeśli przegapisz ten termin! Co musisz zrobić jeszcze dzisiaj?

Ważny termin dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 800 plus już dzisiaj. Aby nie stracić ciągłości wypłaty świadczenia, wniosek o 800 plus trzeba złożyć do 30 kwietnia 2024. Powodem złożenia wniosku jest rozpoczynający się nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus.