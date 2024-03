Polityk PiS chce zabrać 800 plus! Pieniądze mają trafić na inny cel

Likwidacja 800 plus – deklaracja w czasie Kongresu Odporność 2024

Postulowanie likwidacji 800 plus to nieformalny temat tabu. Gdyby szeregowy poseł miał prywatnie taki pogląd, to byłoby lepiej zachować postulat dla siebie, zamiast narażać swoją partię na negatywne konsekwencje. Może zaskakiwać, że polityczne tabu zostało przełamane akurat przez polityka PiS, przy okazji debaty o wydatkach na obronność.

Likwidacja 800 plus. „Zacznijmy o tym poważnie rozmawiać”

W czasie Kongresu Odporność 2024 pojawiła się kwestia finansowania obrony cywilnej. Poglądy w tej kwestii były odmienne. Posłanka formacji Tuska broniąca 800 plus przed posłem PiS to co najmniej niespodzianka.

- Trzeba podejść do tego poważnie, a to wymaga pieniędzy, a to z kolei wymaga trudnych politycznie decyzji. Czy na przykład nie byłoby dobrym rozpoczęciem dyskusji czy nie warto zlikwidować 800+ na pierwsze dziecko i te 20 miliardów złotych przeznaczyć na przygotowanie kraju, w wymiarze cywilnym do obrony? No może warto, bo jeżeli nie podejmiemy takiej dyskusji to nie znajdziemy tych pieniędzy. Nie mówię, że to jest najlepszy pomysł, który podałem, ale zacznijmy o tym poważnie rozmawiać - zadeklarował cytowany przez infosecurity24.pl poseł PiS Michał Dworczyk.

Zupełnie inne źródło finansowania wskazała posłanka KO, która zwróciła się w stronę ogólnodostępnego tortu, tzn. spółek Skarbu Państwa:

- Uruchomić zasoby ze spółek skarbu państwa. To jest jeden z pomysłów, o których będziemy rozmawiać na poziomie prac w Sejmie – zadeklarowała cytowana przez infosecurity24.pl poseł Joanna Kluzik-Rostkowska.

Likwidacja 800 plus – czy to jest realne?

Program 500 plus/800 plus był niewątpliwym sukcesem od strony marketingu politycznego. Można mieć wątpliwości, czy to jest najbardziej trafny sposób wydatkowania wielkiej kwoty ze Skarbu Państwa. W założeniach chodziło o likwidację skrajnego ubóstwa. Jednak bogate małżeństwo z dwójką dzieci otrzymuje na dziecko tyle samo, co uboższa rodzina wielodzietna.

Równa kwota świadczenia dla wszystkich, bez powiązania z kryterium dochodowym, to raczej mniej standardowy schemat w ramach systemu świadczeń społecznych. Ograniczenie 800 plus byłoby ogromnym ryzykiem dla każdej partii u władzy. Zaskakiwać może fakt, że polityczne tabu przełamał polityk PiS.

