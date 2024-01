Brak podwyżki 500 plus do 800 plus! Polacy są w szoku! Co się dzieje?

Podwyżka 500 plus od 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie na dziecko popularnie nazywane 500 plus miało być z automatu zwaloryzowane do kwoty 800 zł miesięcznie. Tymczasem zaalarmował nas czytelnik, który nie otrzymał 800 zł na dziecko jak obiecywano, tylko 500 zł. Jak do tego doszło, że zamiast 800 zł na dziecko na konto wpłynęło tylko 500 zł? Jak wyjaśnia ZUS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2023 poz. 1565) od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze przysługuje w nowej wysokości, tj. w kwocie 800 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą, zmiana wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego jest dokonywana przez ZUS z urzędu (bez konieczności składania dodatkowego wniosku), a wypłata przez ZUS przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości, tj. 800 zł miesięcznie powinna nastąpić do dnia 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.

Kto nie dostał 800 plus?

- Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie realizacji akcji podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, która będzie trwała do 29 lutego 2024 r. Ponad 2 milionom rodziców ZUS już na początku stycznia 2024 r. podwyższył i wypłacił świadczenia w podwyższonej kwocie 800 zł - mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. I dodaje: co do zasady, wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej wysokości należy się spodziewać w dotychczasowym terminie comiesięcznej płatności świadczenia. Obecnie świadczenia w nowej wysokości zostały wypłacone osobom, które otrzymują świadczenie wychowawcze w terminie 2, 4 dnia miesiąca. Dalsze podwyższenia i wypłata dla kolejnych grup świadczeniobiorców będą realizowane sukcesywnie przez ZUS w kolejnych terminach płatności.

I uwaga! - Jeśli klient nie otrzyma w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości, nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie kwotę świadczenia wychowawczego w terminie do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Na tę operację ZUS ma więc wskazany w ustawie czas do końca lutego 2024 roku - zapewnia rzecznik ZUS. I wyjaśnia: obejmuje to zasadniczo sytuacje, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób. Chodzi tutaj głównie, ale nie tylko, o przypadki, w których do ZUS wpłyną wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje.

ZUS wyrówna świadczenie

Paweł Żebrowski z ZUS podkreśla i uspokaja, że otrzymanie świadczenia z ZUS w styczniu jeszcze w starej kwocie nie jest więc pomyłką. Nie należy więc niepokoić się i składać w takim przypadku dodatkowych wniosków do ZUS. Wszystko zostanie natomiast wstecznie wypłacone, jeśli świadczenie się należy danemu opiekunowi, wraz z wyrównaniem za styczeń, ale po zakończeniu wyjaśniania sprawy przez ZUS.

