800 plus tylko dla pracujących! Polacy już zdecydowali

Zapytaliśmy Czytelników "Super Expressu", czy 800 plus powinno zostać utrzymane. Tysiące Polek i Polaków zabrało głos w tej sprawie. Wielu z nich uważa, że świadczenie w takiej wysokości powinno trafiać do polskich rodzin, ale pod pewnymi warunkami. Najczęściej zwracają uwagę na istotny aspekt: 800 zł powinno się należeć tylko tym rodzicom, którzy pracują. Podkreślają również, że dodatkowe pieniądze należą się rodzinom wielodzietnym i rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Jakie zdanie o 800 plus mają Polacy? Czy powinno zostać utrzymane? Oddajemy głos naszym Czytelnikom. Oto niektóre z komentarzy (pisownia oryginalna):

- Tylko dla pracujących i dla samotnych matek - uważa Dominika.

- Tylko dla pracujących i wielodzietnych rodzin...dla samotnych rodziców.. - dodaje Agnieszka.

- Tylko dla pracujących - podkreśla Krzysztof.

- JAK NAJBARDZIEJ TAK TAK TAK - dodaje Michał.

