Zmiana w 800 plus dla Ukraińców. Bez tego nie dostaną pieniędzy

800 plus dla Ukraińców w Polsce

Konflikt na Ukrainie trwa już przeszło dwa lata. Wraz z wybuchem wojny polski rząd wprowadził wieloraką pomoc dla Ukraińców w postaci świadczeń społecznych, dopłat czy ulg. Finansowo wpierano także Polaków, którzy wspierali Ukraińców na przykład poprzez udostępnienie im dachu nad głową. Z pomocą szły także samorządy, zapewniając na przykład darmowy transport miejski i pierwszeństwo w placówkach edukacyjnych i wychowawczych. Teraz Polska stopniowo odchodzi od tych form wsparcia. - Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada wprowadzenie przepisów, które mają uszczelnić system pomocy tak, aby nie mógł być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem - powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Dodał, że projekt zapewne trafi do Sejmu pod koniec kwietnia. Trwają jednak konsultacje społeczne i treść dokumentu może ulec zmianie.

Dokument zakłada m.in. uregulowanie kwestii wypłaty 800 plus dla Ukraińców oraz świadczenia "Dobry Start" - 300 zł na wyprawkę szkolną. - W przypadku tych dwóch ostatnich zostanie wprowadzony dodatkowy wymóg, który obywatele Ukrainy będą musieli spełnić. Projekt przewiduje bowiem, że prawo do 800 plus będzie im przysługiwać, jeśli mieszkają razem z dzieckiem w Polsce, a dziecko realizuje obowiązek szkolny zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), chyba że ten obowiązek go nie dotyczy. Podobnie przyznanie 300+ będzie uwarunkowane tym, czy dziecko uczy się w szkole wymienionej w art. 18 prawa oświatowego. Jednocześnie to, czy te przesłanki są spełnione, ZUS będzie sprawdzał w systemie informacji oświatowej" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Koniec z dopłatami dla Polaków

Rząd ucina także wsparcie finansowe dla Polaków. rezygnując z wypłacania dodatku 40 zł dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że w przypadku tego świadczenia dochodziło do sytuacji, gdy zakwaterowani Ukraińcy płacili za mieszkanie osobom pobierającym świadczenie za mieszkanie. Przypomnijmy, że od 16 marca 2022 r. osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w ich kraju, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Marcin Wojewódka