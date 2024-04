VAT na żywność powrócił, Polacy płacą więcej! A miało być inaczej

Coraz więcej wydajemy na zakupy

W kwietniu powrócił 5 proc. VAT na podstawowe produkty spożywcze, ale największe sieci handlowe zapewniają, że u nich ceny nie wzrosną. Jednak okazuje się, że na przełomie miesięcy w sklepach było drożej. Zakupy podrożały prawie o 3 proc. Za zakupy złożone z kilkunastu popularnych artykułów musimy zapłacić obecnie prawie 105 zł — tak wynika z analizy ekspertów popularnej aplikacji PanParagon dla Business Insider. A pewnie w kwietniu będzie jeszcze drożej, bo zamrożenie cen nie do końca zatrzymało podwyżki cen w sklepach. W koszyku Business Insidera znajduje się 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości klientów. Dane z paragonów pokazują, ile średnio płacimy za poszczególne produkty.

Co jest droższe, co tańsze?

Ceny większości produktów w koszyku Business Insidera wzrosły. Coraz droższy jest cukier, który zdrożał aż o 12 proc. Więcej zapłacimy za pierś kurczaka – tu cena wzrosła o 5 proc. Zdrożały też ziemniaki, jabłka, marchew, papryka, pomidory, masło i mąka. Spadła natomiast cena oleju rzepakowego — jest tańszy o ponad 3 proc. względem poprzedniego tygodnia, tańsze jest mleko i brokuł. Tanieją też banany. Teraz za 1 kg trzeba zapłacić 5 zł 93 gr — a to o 1,8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Na stałym poziomie jest cena bułki kajzerki – 34 gr.

Aplikacja PanParagon

PanParagon to popularna aplikacja do wyszukiwania najnowszych promocji oraz przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Dzięki danym, które trafiają do systemu, można analizować ceny poszczególnych produktów. Aplikacja została pobrana już ponad 1 mln razy. W ciągu miesiąca trafia tam ok. 180 tys. paragonów, a w ciągu tygodnia – ok. 45 tys., zarówno z wielkich miast i małych miejscowości, z dyskontów, supermarketów i sklepików osiedlowych

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej