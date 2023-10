Zapomnisz o papierowym paragonie! Nadchodzi rewolucja w robieniu zakupów!

Skarbówka obniży emeryturę seniorom! To kara za nieopłacenie kluczowej opłaty

Ministerstwo Finansów uruchomiło aplikację e-Paragony. Jest to pierwszy etap działań, które ułatwią życie kupującym. Jest to bezpieczna usługa, która pozwala na zbieranie wszystkich otrzymanych paragonów w jednym miejscu: telefonie klienta. Już dziś można dodawać „ręcznie” otrzymane w sklepie paragony, a wkrótce będzie możliwe pobranie ich w wersji elektronicznej. Stanie się tak, gdy na rynku pojawią się aktualizacje oprogramowania kas działających on-line lub nowe modele posiadające tę funkcję. Wiele też zależy od tempa wdrażania takich rozwiązań przez sklepy i punkty usługowe.

Uruchomienie aplikacji było możliwe dzięki stworzeniu specjalnego systemu HUB Paragonowy. Jest to centrala, która pozwala na przesyłanie paragonów z kasy fiskalnej w sklepie do naszej aplikacji w telefonie. Zapewnia anonimowość, bezpieczeństwo i gwarantuje konsumentom, że paragon nie trafi do nikogo innego.

- To system, który uniemożliwia odebranie paragonu przez osoby nieuprawnione. Nikt inny nie ma też informacji co, gdzie, kiedy i za ile dany klient kupił. Ta informacja znajduje się tylko w jego smartfonie – mówi Aneta Zachariasz zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów – opiekun projektu HUB Paragonowy

Zaproponowana aplikacja jest całkowicie dobrowolna. Przedsiębiorcy nie muszą jej udostępniać, a konsumenci z niej korzystać. Jednak używanie kas, które dają możliwość wystawiania klientom e-paragonów pozwoli im generować oszczędności oraz będzie sprzyjać środowisku.

Jak wykorzystać aplikację e-Paragony już teraz?

Chcesz zbierać paragony, żeby kontrolować swoje wydatki? Chcesz mieć pewność, że Twój paragon nie wyblaknie lub nie zaginie i bez problemu skorzystasz z gwarancji? Aplikacja e-Paragony jest właśnie dla Ciebie!

Pełnię możliwości aplikacji e-Paragony zobaczymy za pewien czas. Ale już teraz można zacząć z niej korzystać. Wystarczy, że pobierzemy ją na swój telefon. Jest ona świetnym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę naszych wydatków. Nie będziemy mieć już problemu ze zwrotami, naprawą gwarancyjną lub określeniem wartości skradzionego przedmiotu.

- Właściwie rozwiązaliśmy problem zgubionych lub wyblakłych paragonów. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z gwarancji na jakieś urządzenie, nie będziemy musieli już szukać dowodu zakupu w szufladach. Wszystkie będziemy mogli znaleźć w naszym telefonie – mówi Aneta Zachariasz.

Aplikacja będzie również prowadzić za nas statystki pomocne w zarządzaniu domowym budżetem. Wystarczy, że dodamy paragon i określimy jakie kategorie produktów lub usług zakupiliśmy. To nie tylko wygoda, ale i prawdziwa oszczędność czasu, którego każdemu z nas na co dzień brakuje.

- Aplikacja daje nam naprawdę dużo możliwości, a przy tym jest całkowicie darmowa. W najbliższym czasie rozważymy dodanie w niej nowych funkcji, np. tworzenie list zakupów. Wierzymy, że wkrótce aplikacja będzie zyskiwać na popularności. Dlatego już dziś warto zapytać czy w naszych ulubionych sklepach i punktach usługowych można prosić o przesłanie e-paragonu do aplikacji - dodaje Aneta Zachariasz.

Zarządzaj domowym budżetem

Dzięki pobranej aplikacji, przeglądanie wydatków i planowanie domowego budżetu jest szybkie i proste. Aplikacja daje nam możliwość przechowywania paragonów i segregowania ich ze względu na rodzaje poniesionych wydatków. Do wyboru mamy 18 kategorii takich jak: żywność, rozrywka, restauracje, elektronika, uroda, czy usługi.

W każdej chwili możemy obejrzeć nasze paragony, przypomnieć sobie na jakie konkretne produkty wydaliśmy pieniądze i sprawdzić statystyki, które będą dostępne w naszym telefonie.

Zapewnij sobie możliwość skorzystania z gwarancji

Już dziś możesz wykorzystać aplikację e-Paragony do uporządkowania paragonów za większe zakupy np. rzeczy, które mają gwarancję. Wystarczy skorzystać z opcji ręcznego dodawania paragonów. Robisz zdjęcie paragonu, dodajesz informacje o czasie gwarancji i gotowe!