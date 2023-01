WOŚP 2023. Ile Owsiak zebrał pieniędzy przez 30 lat?

WOŚP - gigantyczne kwoty

W niedzielę 29 stycznia 2023 roku odbędzie już 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na przestrzeni lat forma tej popularnej zbiórki zmieniała się. Na początku była to spontaniczna zbiórka pieniędzy w formie kwesty zakończona koncertem rockowym i licytacją złotych serduszek. W dużych miastach było huczniej, a mniejszych skromniej, ale z roku na rok coraz więcej gmin i powiatów włączało się do akcji. W końcu finał przybrał formę ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy wzbogaconej rozmaitymi pokazami artystycznymi, zawodowymi, koncertami, występami rozmaitych grup lokalnych, koncertami i światełkiem do nieba. Do gry przyłączali się celebryci, sportowcy, wielkie firmy. W ostatnich latach zbiórka rozwinęła się w sieci. Już na wiele przed finałem można licytować w niej rozmaite przedmioty i atrakcje. Każdy finał poświęcony jest innemu celowi. Pierwszy był zbiórką pieniędzy na kardiologię dziecięcą - stąd złote serduszko. W kolejnych latach zbierano na neonatologię, ofiary wypadków komunikacyjnych, diabetologię, onkologię, okulistykę, laryngologię, geriatrię. Już chyba nie ma szpitala w Polsce, w którym nie byłoby sprzętu z czerwonym serduszkiem. To ogromne wsparcie dla polskiego lecznictwa i szpitalnictwa. Zobacz w galerii, jakie kwoty udawało się zebrać podczas poszczególnych finałów WOŚP na przestrzeni 30 lat. Pierwsza kwota z 1993 roku to 3 773 443,38 zł. A dla porównania kwota z 2022 roku to ostatecznie 224 376 706,35 zł.

