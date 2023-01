Czesi płacą mniej za te same bilety na pociąg niż Polacy! Reakcja PKP Intercity szokuje!

Play odpowiada na zarzuty internautki

"Wolę sama decydować na co i komu. Bawcie się jak chcecie, ale nie kosztem klientów" - napisała na Twitterze internautka. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź sieci Play. "Wsparcie WOŚP jest dobrowolne i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych" - czytamy w odpowiedzi oficjalnego konta operatora Play. "To my przekazujemy 1zł za każdą płatność za pomocą Play24. Oczywiście możesz również skorzystać z innych metod, klasycznych metod płatności lub doładowania" - dodała sieć.

Kobieta zarzuciła operatorowi, że została wprowadzona w błąd. Pod postami pojawiła się masa komentarzy od pozostałych użytkowników Twittera. "Przecież ty płacisz za abonament, a Play z swoich zarobionych pieniędzy oddaje złotówkę na WOŚP" - czytamy w jednym z komentarzy. "Można opłacić rachunek w inny sposób" - odpowiedział kolejny internauta. Sieć Play odpowiedziała po raz kolejny tłumacząc, że "opłata za transakcję jest ustalana i pobierana przez operatora płatności i nie jest częścią naszej akcji".

Opłacając rachunek w Play24, dostałam informację,że 1zl, zostanie przekazany na WOŚP. Ja się nie zgadzam @Play_Polska wolę sama decydować na co i komu. Bawcie się jak chcecie, ale nie kosztem klientów. pic.twitter.com/AtOLuagkmu— Dusza Agnieszka (@dusza_aga) January 16, 2023

