Telefon służbowy - jakie ma wady i zalety?

Największe zalety telefonu służbowego

Brak kosztów użytkowania telefonu

Jednym z najważniejszych atutów telefonu służbowego jest możliwość przerzucenia kosztów jego użytkowania na pracodawcę. Firmowa komórka ma zazwyczaj abonament bez limitów, dzięki czemu użytkownik może prowadzić rozmowy telefoniczne bez ograniczeń. To świetne rozwiązanie w przypadku osób, które naprawdę często dzwonią, na przykład kontaktując się w imieniu firmy z klientami lub kontrahentami. Dostęp do telefonu służbowego często pojawia się w ogłoszeniach o pracę jako dodatkowy benefit, szczególnie w przypadku sektora IT. Zatem sprawdź najnowsze ogłoszenia z branży IT w Łodzi lub z innego miasta i przekonaj się, na jakich stanowiskach można liczyć na otrzymanie służbowej komórki.

Kontakt się z klientami bez podawania prywatnego numeru

Dostęp do służbowego telefonu pozwala uniknąć sytuacji podawania prywatnego numeru telefonu klientom czy kontrahentom. Dzięki temu z łatwością można oddzielić życie prywatne od zawodowego. Wystarczy po przyjściu do domu wyciszyć telefon służbowy, aby mieć pewność, że żadna rozmowa służbowa nie zakłóci Twojego spokoju. To jeden z kluczowych argumentów przemawiających za posiadaniem komórki przeznaczonej do wykonywania służbowych połączeń. Nic dziwnego, że wiele osób przeglądających ogłoszenia pod hasłem ,,praca w Gdańsku’’ lub w innym mieście, zwraca uwagę na dodatkowe korzyści pozapłacowe, takie jak telefon służbowy, który pozwoli jeszcze lepiej oddzielić życie prywatne od zawodowego.

Wady telefonu służbowego

Konieczność odbierania połączeń poza godzinami pracy

Nie zawsze telefon służbowy będzie wiązać się z samymi atutami. Warto nieco bliżej przyjrzeć się najczęściej wymienianym przez pracowników wadom tego rozwiązania. Szef może wykorzystywać służbowy telefon do kontaktowania się z pracownikami poza godzinami pracy. Również koledzy z zespołu mogą drogą telefoniczną na przykład prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu w realizacji danego projektu. Kłopotliwy może być także kontakt z klientami i kontrahentami. Często nie znają oni Twoich godzin pracy, dlatego też mogą próbować się z Tobą skontaktować również w Twoim czasie wolnym. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wyciszanie telefonu służbowego po powrocie do domu. Warto o tym pomyśleć, szczególnie że ten benefit coraz częściej jest proponowany przez pracodawców. Możesz się o tym przekonać, poznając najnowsze oferty zatrudnienia na targach pracy. Sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższy tego typu event w Twojej okolicy.

Kontrola pracownika za pomocą telefonu służbowego

Czy wiesz, że służbowy smartfon może być dla pracodawcy narzędziem do ciągłego sprawdzania pracownika? Szef ma dostęp do aktualnych billingów, aby na ich podstawie zweryfikować, czy komórka nie jest wykorzystywana do celów prywatnych. Może także sprawdzać godziny połączeń z klientami i kontrahentami oraz czas ich trwania. Pracodawca niekiedy też śledzi aktywność pracownika w sieci, szczególnie jeśli służbowy smartfon jest wyposażony w pakiet internetowy. Warto podkreślić, że sam dostęp do Internetu można postrzegać za dodatkową wadę. Jeśli odruchowo skorzystasz z sieci do celów prywatnych, musisz liczyć się z naliczeniem przez pracodawcę dodatkowych kosztów. Opłaty za Internet mogą okazać się niemiłą niespodzianką, szczególnie gdy nie wiesz, z jakiego pakietu korzystasz.

Podsumowanie – telefon służbowy

Posiadanie służbowego telefonu wielu osobom kojarzy się z prestiżem. Niewątpliwie na niektórych stanowiskach dostęp do służbowego smartfona jest wręcz niezbędny, szczególnie gdy pracownik każdego dnia prowadzi długie rozmowy z klientami lub kontrahentami. Okaże się on szczególnie przydatny dla osób pracujących w call center lub na stanowisku sekretarki czy managera. Warto ustalić z szefem konkretne zasady użytkowania służbowego telefonu, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych sytuacji.