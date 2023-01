Dajesz Owsiakowi na WOŚP? Zyskasz na tym spore pieniądze!

Możesz dostać większy zwrot podatku. To warto rozliczyć, by dostać większe pieniądze!

Darowizna na rzecz WOŚP

Czy darowiznę na WOŚP można odliczyć od podatku? Darowiznę i wpłatę można odliczyć od podatku, jednak by to zrobić, trzeba posiadać dokument potwierdzający datek. Jeśli chcemy odliczyć darowiznę/wpłatę dokonaną na rzecz WOŚP, nie może być to datek do puszki, bo w tym przypadku nie mamy żadnego potwierdzenia - czerwone serduszko jest gadżetem, a nie dokumentem potwierdzającym wpłatę. Ale przelewając pieniądze bezpośrednio na konto, już takie potwierdzenie otrzymujemy. Ważne, aby w tytule przelewu podać – darowizna. Pamiętajmy jednak, że datek przekazany na WOŚP w 2023 roku można rozliczyć dopiero na początku przyszłego roku, w zeznaniu podatkowym za 2023 rok.

Jak wysoka może być darowizna? Wartość darowizny na OPP nie może przekroczyć 6 procent wartości twoich dochodów. Można również przekazać 1 procent swojego dochodu na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego. W tym przypadku wypełniasz odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym i podajesz dane wybranej przez siebie OPP.

Co istotne to fakt, że z odliczenia można skorzystać, jeśli należy się do grupy opodatkowanej według skali podatkowej (odliczenie od dochodu) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (odliczenia od przychodu). Niestety, należąc do płatników podatku liniowego, nie można odliczyć darowizny.

