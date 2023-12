Wpłaty do PPK? Nie na zwolnieniu lekarskim

Konstrukcja wpłat do PPK

"Konstrukcja programu uniemożliwia odprowadzanie wpłat do PPK podczas zwolnień lekarskich czy urlopów macierzyńskich" - podkreślił prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny pytany przez PAP, czy podczas urlopu rodzicielskiego i urlopu macierzyńskiego odprowadzane są wpłaty do PPK.

Co jest podstawą składek?

W przesłanej PAP informacji podkreślono, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, a więc nie stanowią "wynagrodzenia" w rozumieniu ustawy o PPK, a - jak podkreślono - tylko od niego oblicza się i pobiera wpłaty do PPK.

PPK – obowiązki pracodawcy

Pracodawcy nie mają obowiązku informowania o zaprzestaniu odprowadzania wpłat do PPK np. w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przerwa w oszczędzaniu z uwagi na brak wynagrodzenia nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Jeżeli uczestnik PPK nie złoży deklaracji o rezygnacji, wpłaty do PPK będą obliczane, pobierane i przekazywane do instytucji finansowej od każdego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK. Oznacza to, że w takim przypadku powrót do oszczędzania nie wymaga od uczestnika żadnej aktywności.

Szczególne zabezpieczenie jakie daje PPK

"Proszę jednak pamiętać, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają państwu szczególne zabezpieczenie. Mogą państwo skorzystać z 25 proc oszczędności w PPK - bez żadnych potrąceń - w przypadku poważnego zachorowania - swojego, małżonka lub dziecka" - zaznaczył Zapotoczny.

Zapotoczny dodał, że można z tej opcji korzystać wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że każda wypłata będzie dotyczyła innej jednostki chorobowej. "Polacy korzystają z tej opcji – aktualnie 274 osoby wypłaciły na ten cel w sumie 718 763,79 złotych. Takie zabezpieczenie w przypadku choroby okazuje się bezcenne" - powiedział Zapotoczny.

