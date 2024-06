i Autor: Wojciech Artyniew/Super Express; Shutterstock

Będzie się działo!

Wracają lata 90-te. Koniec rezerwacji miejsc w Intercity

Spółka informuje, że od 9 czerwca zniesiona zostaje obowiązkowa rezerwacja miejsc. A to może oznaczać powrót do lat 90 -tych kiedy to podróżni siedzieli w korytarzach albo toaletach pociągów. Zresztą sam przewoźnik tego nie ukrywa, bo jak pisze w komunikacie, obłożenie pociągu może przekroczyć 100 proc. Spółka tłumaczy zmiany pobieraniem rezerwacji miejsc," na podstawie których nikt nie odbywał przejazdu, co uniemożliwiało innym podróżnym skorzystanie z usług przewozowych". Jakie zmiany na kolei, czekają jeszcze podróżnych?