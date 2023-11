Historyczny sukces PKP Intercity. "Takie roku jeszcze nie było"

Popularność pociągów PKP

W 2022 roku pociągami narodowego przewoźnika pojechało blisko 59 mln pasażerów. W tym roku to już 60 mln podróżnych. Szacuje się, że do końca grudnia usługi PKP Intercity wybierze jeszcze 7 mln pasażerów, a spółka zamknie rok z historycznym wynikiem 67 mln podróżnych. - Już teraz możemy powiedzieć, że bieżący rok jest dla nas wyjątkowy. Wynik 60 mln pasażerów przez niecałe 11 miesięcy jest absolutnie bezprecedensowy. W 2013 roku PKP Intercity przewoziło ponad 30 mln pasażerów. Dekadę później podwajamy ten wynik w niecały rok. Tak wysoka liczba to efekt naszej wieloletniej pracy, inwestycji i dobrych decyzji. Coraz nowszy tabor, więcej połączeń i nowoczesne kanały sprzedaży nie umknęły uwadze pasażerów. Nasze cele urealniają się i głęboko wierzę, że kontynuując przyjętą przez nas strategię staniemy się środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby Polaków – powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Najwyższe miesięczne wyniki

Najwyższy wynik przewoźnik zanotował w lipcu, kiedy to z jego usług skorzystało 7,1 mln podróżnych. Dniem z najwyższą frekwencją był 11 sierpnia, kiedy pociągami narodowego przewoźnika pojechało aż 254 tys. pasażerów. Od stycznia do października bieżącego roku z usług PKP Intercity skorzystało 56,7 mln osób. W analogicznym okresie w 2022 roku liczba pasażerów narodowego przewoźnika była na poziomie 48,8 mln, co stanowi znaczny, bo aż 7,9 mln wzrost (16 proc.) przewiezionych pasażerów w tym roku.

Rekord przewozowy w wakacje

Rekordowe okazały się również wakacje. Od czerwca do sierpnia przewiozło 20,3 mln pasażerów. Tegoroczny wynik to o 10% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy to podróże z narodowym przewoźnikiem wybrało blisko 18,5 mln osób. To również znaczny wzrost (44%) względem okresu czerwiec-sierpień 2019 roku – ostatnich wakacji przed pandemią. Wtedy z usług przewoźnika skorzystało ponad 14,2 mln pasażerów.

Atrakcyjne ceny biletów

Tak wysokie wyniki są efektem zmian taborowych PKP Intercity, a także dostosowania oferty do oczekiwań podróżnych. Przykładem jest promocja „Taniej z bliskimi”, dzięki której wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób, aby wszyscy jej członkowie otrzymali 30% zniżki od bazowych cen biletów. Taniej z Bliskimi obowiązuje w pociągach kategorii TLK oraz IC w relacjach krajowych. Żeby skorzystać z promocji, bilety należy kupić najpóźniej 1 dzień przed wyjazdem.

Bilety w korzystnej cenie można nabyć również dzięki ofercie Promo, bazującej na dynamicznym systemie zarządzania ceną. Oznacza to, że czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. Co warto podkreślić, w ramach oferty Promo bilety w promocyjnych cenach są dostępne na różnych etapach sprzedaży - po jej uruchomieniu, na kilkanaście czy kilka dni przed odjazdem.

