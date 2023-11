PKP po cichu kończy ze zniżką! Wrócą wysokie ceny biletów

Bilety na pociąg bez zniżki

Z ulgi na przejazdy pociągami niebawem nie będzie można korzystać. Znika jedna z bardzo ważnych zniżek w PKP. Chodzi o ulgę w wysokości 33 proc. na przejazdy PKP, która to przysługiwała dawcom krwi. Ulga obowiązywała została wprowadzona wraz z ustawą covidową i obowiązywała od początku 2021 roku. Celem zniżki na bilety PKP było przede wszystkim zachęcenie Polaków do oddawania krwi, która była bardzo potrzebna w trakcie pandemii do walki z koronawirusem. Okres pandemii prawnie i teoretycznie się zakończył, zatem regulacje wprowadzone na okres pandemii przestają obowiązywać. Aby zakwalifikować się na 33 proc. zniżki, trzeba było trzykrotnie od początku 2021 roku oddać krew. Wówczas taki krwiodawca otrzymywał specjalne zaświadczenie uprawniające m.in do zniżek w PKP.

"W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc., mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie" - podaje PKP na swojej oficjalnej stronie.

