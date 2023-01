To skandal! Bilety lotnicze tańsze niż przejazd PKP!

Dlaczego motywacja jest potrzebna do pracy?

Bilety pociągowe droższe od samolotowych?

PKP Intercity ogłosiło podwyżki cen biletów, które wchodzą w życie 11 stycznia 2023 roku. Po podwyżkach okazuje się, że ceny przejazdów mogą być momentami nawet wyższe niż w Niemczech, w których przecież zarabia się przeciętnie dużo więcej niż w Polsce. Uwagę na horrendalne ceny zwróciła również posłanka Pola Matysiak z Lewicy w programie "Pieniądze to nie wszystko" Superbiznesu. Stwierdziła, że ceny biletów pociągowych potrafią być droższe niż przelot samolotem na tej samej trasie.

- Tych podwyżek nie powinno być. Pasażerowi zostali poinformowani tylko z tygodniowym wyprzedzeniem, to dotknie tylko wszystkich pasażerów [...] na każdej trasie zapłacimy więcej. [...] W tanich liniach lotniczych, z Gdańska do Krakowa można było za 214 zł znaleźć bilet lotniczy na piątek 13 stycznia. A bilet na pociąg na tej trasie kosztuje 264 zł, a pierwsza klasa 404 zł - mówiła posłanka Matysiak w rozmowie z Hubertem Biskupskim.

Czy tak jest naprawdę? Sprawdziliśmy. W godzinach, w których posłanka to podawała - faktycznie były takie ceny. Jednak wieczorem różnica była większa, bo bilet lotniczy kosztował 553,44 zł - prawdopodobnie dlatego, że zostało już tylko jedno miejsce w samolocie. Bilety Intercity kosztowały tyle samo co przedtem (264 zł za drugą klasę i 404 zł za pierwszą). Sprawdźmy jednak odleglejsze terminy, np. 3 lutego, czyli pierwszy piątek w drugim miesiącu roku.

Cena biletu lotniczego z Gdańska do Warszawy wyniosła 220 zł. Wylot rozpocząłby się o 15:25 i trwał do 16:35, czyli nieco ponad godzinę. Jest to oczywiście klasa ekonomiczna. Tymczasem bilet na pociąg EIP o godzinie 14:59 (przyjazd o 20:31) kosztowałby 264 zł w drugiej klasie, a 343 zł w pierwszej klasie. Ponadto podróż trwałaby znacznie dłużej, bo aż 5 godzin! Aby jednak oddać sprawiedliwość PKP Intercity, tak jak sprawdziliśmy najtańszy lot, sprawdzimy też najtańszy przejazd. 3 lutego trasę Gdańsk - Kraków możemy pokonać pociągiem o 10:10 typu TLK, za 67,90 zł w drugiej klasie i za 127 zł w pierwszej klasie. Przejazd trwałby jednak niemal 7 godzin, bo na miejscu bylibyśmy o 16:53.

Czy ceny biletów pociągowych mogą być niższe?

PKP Intercity podwyższając ceny biletów pociągowych tłumaczyło, że korekta cen wynika z wyższych kosztów działalności, w szczególności cen prądu, więc statystyczny koszt przewozu jednego pasażera drastycznie wzrósł. Pola Matysiak w programie "Pieniądze to nie wszystko" wskazała rozwiązanie tej sytuacji.

- Można by wprowadzić zerową stawkę VAT na bilety, tak jak na żywność w tarczy antyinflacyjnej. Oczywiście stawka obowiązywałaby wszystkich przewoźników. Finlandia zrobiła to z początkiem tego roku. [...] lub obniżenie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej, którą płacimy w każdym bilecie, takie rozwiązanie było m.in. w Holandii, czy Niemczech - powiedziała posłanka.

Jak zapowiedziała Matysiak, w sprawie podwyżek cen biletów została złożona interpelacja do ministerstwa infrastruktury, a gdy uzyska odpowiedzi, powinna zaproponować rozwiązania.

