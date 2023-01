Niemcy zarabiają 3 razy więcej niż Polacy, a płacą za bilety kolejowe grosze. Gigantyczne różnice w cenach

Przejazdy międzymiastowe PKP Intercity w Polsce droższe niż w Niemczech?

O podwyżkach cen biletów w PKP Intercity pisaliśmy tutaj. Najwięcej podrożał przejazdy Pendolino. Business Insider podaje przykładowy przejazd z Warszawy do Krakowa, który kosztował 169 zł, a teraz kosztuje niemal 200 zł, oczywiście w drugiej klasie. Pierwsza klasa kosztuje ponad 300 zł. Portal porównuje długość trasy do połączenia Berlin-Hamburg, ze względu na podobne odległości i podkreśla, że to również dwa największe miasta w kraju.

Jak się okazuje, wyjazd pociągiem DB z Berlina do Hamburga 20 stycznia kosztowałby niecałe 40 euro, czyli ok. 187 zł, do tego przejazd będzie szybszy niż PKP. Pendolino za niecałe 200 zł jedzie przez 2,5 godziny, a Express DB za 40 euro godzinę i 40 minut. Portal wskazuje również na inne połączenia, ekspres EIP jadący z Rzeszowa do Warszawy ponad 4 godziny kosztuje 224 zł, a porównywalna podróż w Niemczech (Berlin - Erfurt) pociąg jedzie poniżej 2 godzin i kosztuje 35,9 euro, czyli ok. 168 zł.

Nie zawsze bilet w Niemczech będzie tańszy. Trzeba jednak spojrzeć na zarobki

Portal zauważa jednak, że ceny niemieckich biletów nie są stałe i ceny mogą zależą od zainteresowania innych klientów danym biletem, godziny etc. Ponadto czasami trzeba dopłacić za rezerwację miejsca. Ponadto jak wskazuje Business Insider zupełnie inaczej wyglądają ceny przejazdów regionalnych. W Polsce za trasę Poznań-Gniezno Kolejami Wielkopolskimi zapłacimy niecałe 20 zł, a w Niemczech za przejazd Berlin-Brandenburg an der Havel to już 35 zł.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki Polaków i Niemców, dysproporcja cenowa zdaje się być jeszcze większa. Minimalna stawka godzinowa w Niemczech w 2023 roku to 12 euro (ok. 56,30 zł), a w Polsce wynosi 19,70 zł. Tym samym Niemcy otrzymywali 2100 euro brutto (ok. 9851,82 zł) miesięcznie. W Polsce płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto.

