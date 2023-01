PKP podnosi ceny! Za bilety pociągowe zapłacimy krocie

Rosną ceny biletów w PKP Intercity!

Jak czytamy w komunikacie PKP Intercity ceny biletów podrożeją o 17,8 proc. w przypadku przejazdów EIP (Express Intercity Premium), 17,4 proc. w przypadku przejazdów EIC (Express InterCity) i 11,8 proc. w kategorii IC (Intercity)/TLK (Twoje Linie Kolejowe - czyli budżetowe i najtańsze przejazdy międzymiastowe polskiego przewoźnika).

Warto przypomnieć, że jeszcze we wrześniu 2022 roku Marek Chraniuk Prezes PKP Intercity mówił dla Superbiznesu, że nie planuje podwyżek biletów. ZOBACZ TAKŻE Prezes PKP Intercity: Nie planujemy wzrostu cen biletów [04.01.2022]

Jak wyjaśnia PKP Intercity, głównym powodem podwyższenia cen biletów, jest droga energia elektryczna - w 2022 roku cena na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc., co przełożyło się na prognozowane opłaty za energie czynną, która z kolei jest częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną. W konsekwencji - wzrastają koszty usług PKP Intercity. Spółka zwróciła również uwagę na wskaźnik inflacji, który w listopadzie 2022 roku wyniósł 17,5 proc. Według wyliczeń, koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może wzrosnąć nawet o 40 proc., więc wyższe ceny nie zrekompensują wzrostu kosztów, a jedynie je złagodzą. Ostatnia podwyżka cen PKP Intercity nastąpiła w latach 2013-2014.

To nie koniec zmian w PKP Intercity. Zmiany w biletach odcinkowych, kart Intercity i oferty Multiprzejazd

PKP Intercity poinformowało również o podwyżce o 10 proc. biletów odcinkowych, co ma pozwolić im na pozostanie "konkurencyjnym wobec oferty innych przewoźników kolejowych". Ponadto po raz pierwszy od 2016 roku mają zmienić się ceny Kart Intercity, które uprawniają do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

- Jednocześnie, aby zwiększyć atrakcyjność ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, PKP Intercity wydłuża okres obowiązywania oferty o kilka godzin, tj .do godz. 24:00 w czwartek. Do tej pory obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek. Niezmiennie będzie umożliwiać dowolną liczbę przejazdów pociągami PKP Intercity w okresie ważności. Jednocześnie zaznaczyć należy, że cena obu ofert pozostaje bez zmian - informuje Intercity.

PKP Intercity przypomina również o ofercie Taniej z Bliskimi, która pozwala obniżyć koszty podróży, jeśli jedzie się w przynajmniej dwie osoby. Spółka chwali się również, że wprowadzenie systemu dynamicznego zarządzania cenami, do sprzedaży trafiły bilety w cenach niższych niż bazowe, a na jesień 2022 udostępniono pulę 1,2 mln biletów w cenach promocyjnych.

