Inflacja w listopadzie 2022

W październiku 2022 roku inflacja według GUS wyniosła 17,9 proc., a ze wstępnego szacunku urzędu wynika, że w listopadzie inflacja wyniosła 17,4 proc. w stosunku rok do roku (spadek względem październikowego odczytu). W stosunku miesiąc do miesiąca, ceny usług i towarów konsumpcyjnych wzrosły jedynie o 0,7 proc.. To zaskakujące dane. Czyżby udało się hamować inflację i nie osiągnie ona w styczniu 20 proc.? Inflacja to wzrost cen, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. Prościej mówiąc: za tę samą kwotę pod koniec roku, możemy kupić mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej na początku roku, bo pieniądz ma mniejszą wartość.

Sprawdźmy, co w listopadzie 2022 roku podrożało najbardziej? Z danych GUS wynika, że inflację mocno podbijają ceny nośników cen energii (wzrost w porównaniu rok do roku o 36,8 proc.). Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 22,4 proc. Natomiast paliwa do prywatnych środków transportu są o 15,5 proc. droższe.

Przypomnijmy, że prognozy inflacyjne na listopad wynosiły 18 proc. Zatem wszystko wskazuje na to, że eksperci mylili się i najwidoczniej jest lepiej niż wielu się wydaje. Bardzo ważne będą dane grudniowe. One pokażą, czy trend hamujący podwyżki cen stabilizuje się, czy to tylko chwilowa sytuacja.

