Koniec złudzeń! Nie będzie pieniędzy dla rodziców i emerytów! Rzecznik PiS potwierdził

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Rzecznik PiS potwierdza: nie będzie 15. emerytury i waloryzacji 500 plus

Rafał Bochenek podczas wywiadu w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany o spekulacje dotyczące wprowadzenia 15. emerytury. Polityk stwierdził, że "media żywią się spekulacjami, natomiast nie ma takich decyzji". "13. i 14. emerytura jak najbardziej będą to projekty, które będą realizowane, mimo tego że bardzo często jesteśmy za to krytykowani przez polityków PO. Na pewno będziemy wspierali naszych seniorów" - podkreślił Bochenek. Złe wieści dotyczą wypłaty 15. emerytury. - nic takiego "nie leży na stole, nie toczą się żadne rozmowy w tym zakresie na ten moment". Bochenek pytany o waloryzację świadczenia 500 plus podkreślił, że "w tym momencie nie ma decyzji", jeżeli chodzi o waloryzację tego świadczenia. Bochenek podkreślił, że mamy szereg innych programów społecznych, a także wiele wprowadzonych dodatków oraz tarcz osłonowych w związku z sytuacją gospodarczą.

13. i 14. emerytura w 2023 roku dla seniorów

Premier Mateusz Morawiecki w połowie października podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono założenia przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur podkreślał, że rząd PiS stara się naprawiać niesprawiedliwości III RP, a symbolem tego jest 13. i 14. emerytura, którą "chcemy wprowadzić do naszego systemu na stałe" – przypomina bankier.pl. W połowie października minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że decyzja została podjęta i w przyszłym roku zostanie wypłacona nie tylko 13., ale też 14. emerytura. Nie ma jeszcze ostatecznego kształtu ustawy, ale przyszłoroczna czternastka będzie na poziomie minimalnej emerytury –stwierdziła Maląg.

.@RafalBochenek o #15emerytura: na ten moment nie toczą się w tym zakresie żadne rozmowy. 13. i 14. emerytura to projekty, które będą realizowane, na pewno będziemy wspierać naszych seniorów. 🔻🎥Oglądaj transmisję ➡️ https://t.co/MPiGdUmP8h#SygnałyDnia pic.twitter.com/O80uAKpBIA— Jedynka – Program 1 Polskiego Radia (@RadiowaJedynka) November 29, 2022

Sonda 15. emerytura to dobry pomysł? Tak, emeryci zasługują na dodatkowe pieniądze Tak, ale nie dla wszystkich tylko dla najuboższych Nie, to zły pomysł Trudno powiedzieć

Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polscy przedsiębiorcy nie udźwigną już więcej obciążeń?

Szymon Hołownia bije na alarm. Posłuchaj rozmowy w podcaście Express Biedrzyckiej!