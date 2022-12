Waloryzacja emerytur. Ważą się losy podwyżki dla seniorów. GUS ujawni dane o inflacji

Inflacja w listopadzie 2022

Inflacja w Polsce 2022. Sytuacja jest poważna. Drożyzna pożera pieniądze Polaków. W październiku 2022 inflacja doszła do poziomu 17,9 proc. A ile wynosi w listopadzie 2022? W środę 30 listopada 2022 roku Główny Urząd Statystyczny poda szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku. Ile on może wynieść? Niestety, jest bardzo prawdopodobne, że przekroczymy kolejną psychologiczną granicę, czyli 18 proc. W praktyce oznacza to ogromny wzrost cen w skali roku. Niestety, szczyt drożyzny oczekiwany jest dopiero w lutym 2023 r. Wtedy to spodziewana inflacja jest na poziomie przekraczającym 20 proc. Zatem sytuacja staje się bardzo trudna i niepokojąca. Pogorszyć ją mają podwyżki dotyczące cen energii, ogrzewania, paliw, żywności.

Jaka waloryzacja świadczeń w 2023 roku?

Przy tak wysokiej inflacji seniorzy spodziewają się wysokiej waloryzacji emerytur i rent. A trzeba podkreślić, że cel waloryzacji osiągnięty jest tylko wtedy, gdy jest ona co najmniej taka jak inflacja. Czy zatem mamy spodziewać się podwyżek emerytur i rent o 20 proc.? Niestety, zgodnie z wyliczeniami i planami rządu waloryzacja w marcu 2022 ma wynieść 13,8 proc. W takiej sytuacji nie spełni ona oczekiwanego celu. Zatem inflacja z impetem uderzy w kieszenie seniorów.

Sonda Czy zaplanowana na 2023 rok kwotowo-procentowa waloryzacja zrekompensuje emerytom drożyznę? Tak, w zupełności Nie, tylko w niewielkim stopniu Wcale nie zrekompensuje inflacji