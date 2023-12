Ile będzie kosztowało przyjęcie Ukrainy do UE?

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź, co o nich wiesz

Spis treści

Wysokość dodatku osłonowego zależy od wielkości gospodarstwa domowego i przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w tym gospodarstwie.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz

osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeśli osiągasz dochody powyżej tych limitów, wartość dodatku będzie się stopniowo zmniejszała, według zasady „złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Limity dochodowe nie zostały zwaloryzowane. Wartość dodatku została zwaloryzowana o 14,4%. Jest to połowa świadczenia z 2022 r., gdyż dodatek przysługuje tylko za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy liczony to suma wartości dodatku osłonowego z 2022 r. i kwoty waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %, następnie podzielone przez 2.

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:

228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Można go przeznaczyć na dowolny cel, nie ma obowiązku ustawowego wydać go na ogrzewanie.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy, który przysługuje osobom opalającym domy węglem, również mieszkańcom bloków, gdy kotłownia zasilana jest węglem. Podwyższony dodatek w 2024 wynosi:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub miasta (w praktyce w MOPS lub GOPS), pocztą lub przez internet. Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do końca czerwca 2024 r.

QUIZ PRL. Lubisz seriale z PRL-u? Pamiętasz Czarne Chmury? Pytanie 1 z 12 Kultowy serial z gatunku "płaszcza i szpady" zadebiutował na ekranie? 24 grudnia 1974 21 grudnia 1971 23 grudnia 1973 Dalej