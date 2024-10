Poland Go

To koniec 800 plus? Minister finansów Andrzej Domański ujawnia

Od 1 października program Aktywny Rodzic. Trzy opcje, żłobkowe najpopularniejsze

Od 1 października trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie przez internet.

Rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wniosek na jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu".

Z danych przekazanych PAP przez ZUS wynika, że najpopularniejszym świadczeniem jest "aktywnie w żłobku". O ten rodzaj wsparcia do tej pory złożono 159,1 tys. wniosków na 161,7 tys. dzieci. Na świadczenie "aktywni rodzice w pracy" wpłynęło 87,9 tys. wniosków na 89,4 tys. dzieci, a na "aktywnie w domu" – 80,4 tys. wniosków na 81,8 tys. dzieci.

Jak wnioskować o "aktywnie w żłobku" lub inne opcje w ramach Aktywny Rodzic

Rodzic może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet. Ma do wyboru jeden z czterech kanałów wnioskowania. Są to: platforma PUE ZUS (eZUS), aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podał Zakład, najbardziej popularny jest kanał PUE ZUS – 241,6 tys. wniosków, co daje 73,8 proc. wpływu wszystkich wniosków. W aplikacji mobilnej ZUS złożono 26,2 tys. wniosków, co stanowi 8 proc. wszystkich wniosków, przez banki – 53,3 tys. wniosków, co daje 16,3 proc., a przez portal Empatia MRPiPS – 6,3 tys. wniosków, a więc 1,9 proc.

W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia.

Świadczenie – "aktywnie w żłobku" – zastępuje obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, np. żłobek, klub dziecięcy.