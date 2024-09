Szczeci podnosi opłatę za żłobek. Ale rodzice zapłacą tylko za posiłki

Wyższe opłaty za żłobki w Szczecinie

Opłata za żłobki wzrosła z 572 zł do 1500 zł miesięcznie (dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł). Dotychczas opłaty za pobyt dziecka w miejskim żłobku wynosiły ok. 350 zł miesięcznie. Składała się na to opłata za wyżywienie 180 zł i opłata 172 zł za pobyt (stawka 572 zł objęta jest dofinansowaniem z tzw. żłobkowego w wysokości 400 zł, które wypłaca ZUS).

Rodzice zapłacą tylko za posiłki

Jednak od 1 października koszty pobytu dzieci w placówce mają być pokrywane z programu Aktywny Rodzic w ramach świadczenia aktywnie w żłobku. Nowy system rozliczenia opłat oznacza, że rodzice zapłacą tylko za posiłki – 12 lub 12,5 zł dziennie, czyli ok. 250 zł miesięcznie. Uchwała określa też maksymalną opłatę za wyżywienie na 12 zł w żłobku jednozmianowym i 12,5 zł w żłobku dwuzmianowym. Przewiduje też ulgi z karty dużej rodziny. Drugie dziecko będzie zwolnione z 50 proc. opłaty za wyżywienie, a trzecie – z 75 proc. Wiceprezydent Biskupski podkreślił, że Szczecin nie będzie zarabiać na rządowym dofinansowaniu, bo koszty utrzymania jednego dziecka w żłobku wynoszą ok. 1750 zł.

W miejskich żłobkach i klubikach dziecięcych w Szczecinie jest 1700 miejsc. W placówkach niepublicznych – drugie tyle. Władze miasta podkreślają, że prywatne żłobki również skorzystają z programu Aktywny Rodzic.

Aktywny Rodzic: trzy rodzaje świadczeń

Przyjęta w maju br. ustawa wprowadzająca program Aktywny Rodzic wspiera opiekę nad dziećmi do trzech lat. Przewiduje trzy rodzaje świadczeń: aktywni rodzice w pracy (1500 zł tzw. babciowego), aktywnie w żłobku (1500 zł dofinansowania żłobka) i aktywnie w domu – 500 zł dla rodziców wychowujących dziecko w domu. Pieniądze na realizację programu Aktywny Rodzic, z budżetu państwa i funduszy europejskich (FERS), to ok. 10 mld zł rocznie.

Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października wyłącznie przez internet. Pierwsze wypłaty środków planowane są na przełomie listopada i grudnia.

