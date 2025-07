Unijna dyrektywa budynkowa – obowiązek fotowoltaiki w Europie

Unia Europejska stawia na zieloną transformację i dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest promowanie odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Znowelizowana dyrektywa EPBD, potocznie zwana dyrektywą budynkową, ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków w całej Europie. Jak informuje "Fakt", nowe przepisy zakładają stopniowe wprowadzenie obowiązku montażu instalacji solarnych na dachach.

Dyrektywa budynkowa określa minimalne standardy charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków. Wprowadza również wymogi dotyczące instalacji systemów OZE, takich jak panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Nowe regulacje mają przyspieszyć dekarbonizację sektora budowlanego i przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych UE. Dzięki temu Europa ma stać się bardziej ekologiczna i niezależna energetycznie.

Obowiązkowa fotowoltaika w Polsce – kiedy zmiany?

Zgodnie z dyrektywą EPBD, obowiązek montażu instalacji solarnych dotknie również Polskę. Wprowadzenie nowych przepisów będzie stopniowe, co ma dać czas na dostosowanie się do nowych wymogów. Jak podaje "Fakt", harmonogram zmian wygląda następująco:

Od 2026 roku: Obowiązek obejmie nowe budynki komercyjne oraz publiczne.

Od 2029 roku: Nowe budynki mieszkalne będą musiały być wyposażone w instalacje solarne.

Od 2030 roku: Istniejące budynki komercyjne i publiczne poddawane gruntownej modernizacji również zostaną objęte obowiązkiem.

Od 2030 roku: Wszystkie istniejące budynki sektora publicznego będą musiały posiadać instalacje fotowoltaiczne.

Wprowadzenie obowiązku fotowoltaiki ma na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i zwiększenie udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym. Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy EPBD.

Wyjątki od obowiązku montażu instalacji solarnych – co trzeba wiedzieć?

Warto zaznaczyć, że obowiązek montażu instalacji solarnych nie będzie bezwzględny. Dyrektywa EPBD przewiduje pewne wyjątki, które mają uwzględniać specyfikę różnych budynków i lokalnych warunków. Jak podaje "Fakt", montaż instalacji solarnych na dachu będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione pod względem technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym.

Oznacza to, że jeśli koszty instalacji będą zbyt wysokie, a okres zwrotu z inwestycji przekroczy 15 lat, obowiązek nie będzie miał zastosowania. Pod uwagę będą brane również ograniczenia techniczne, takie jak np. niewystarczająca nośność dachu lub niekorzystne położenie budynku względem słońca.

Decyzja o ewentualnym odstąpieniu od obowiązku montażu instalacji solarnych będzie podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników. Ma to zapewnić elastyczność i uniknąć sytuacji, w których inwestycje w fotowoltaikę byłyby nieopłacalne lub niemożliwe do zrealizowania. Stopniowe wdrażanie nowych przepisów, począwszy od 2026 roku, ma dać czas na dostosowanie się do nowych wymogów. Wyjątki od obowiązku montażu instalacji solarnych mają uwzględniać specyfikę różnych budynków i lokalnych warunków.

